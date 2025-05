Virginia Fonseca ignora Zé Felipe em homenagem aos 4 anos da filha

Colaboração para Splash, no Rio

Virginia Fonseca fez uma nova publicação nas redes sociais para comemorar o aniversário de 4 anos da filha primogênita, Maria Alice. A apresentadora optou por não mencionar Zé Felipe, ex-marido e pai da menina, na publicação dedicada à filha.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um texto durante a madrugada de hoje, logo após retornar de uma viagem a Portugal. "Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super-heroína!! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!!! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça. Veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!!", escreveu Virginia.

Sem citar o nome do ex-marido em nenhum momento, Virginia seguiu exaltando a relação com a filha. "30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci. E mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu já pedia a Deus pela sua vida. Que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter", declarou

Zé Felipe também fez uma postagem para Maria Alice. "Minha princesa, meu amor maior! Hoje você completa 4 aninhos de vida. Você é meu orgulho, minha alegria, meu tudo! Papai te ama muito! Que Deus te abençoe e te proteja sempre", escreveu o cantor que estava em turnê por Portugal ao lado de Virginia Fonseca. Assim como a influenciadora, o sertanejo não compartilhou fotos da ex na publicação de homenagem à filha.