Victoria Beckham arruinou casamento do filho e fez nora chorar, diz revista

Victoria Beckham teria "arruinado" o casamento do filho, Brooklyn Beckham, com a atriz Nicola Peltz em 2022. A informação é de uma fonte à revista People.

O que aconteceu

Victoria teria "roubado" uma dança especial entre Brooklyn e Nicola. "Marc Anthony, amigo dos Beckham, se ofereceu para tocar na festa como um presente de casamento. Antes do início da música, Marc chamou Brooklyn para o palco e anunciou: 'Agora, a mulher mais bonita da festa, pode subir, Victoria Beckham!'", afirmou a fonte.

A cena chocou os presentes, e Nicola sentiu que o casamento foi arruinado pela sogra. De acordo com uma segunda fonte, os convidados ficaram em completo silêncio quando Victoria subiu ao palco. "Todos ficaram em choque — dava pra ouvir um alfinete caindo", disse.

Nicola saiu do lugar chorando, enquanto os convidados ficaram surpresos ao ver mãe e filho dançando uma música romântica. "Não foi apropriado. Nicola sentiu que Victoria fez isso de propósito, porque ela sabia que aquela dança romântica já havia sido planejada e era pra acontecer entre Brooklyn e Nicola. Ela só não conseguiu entender o porquê disso."

Uma terceira fonte, que estava presente no casamento, diz que o momento não foi tão dramático assim. Nicola e Brooklyn tiveram a primeira dança no começo da noite, e a atriz também dançou com o próprio pai. A apresentação de Marc Anthony aconteceu bem mais tarde e de forma bem mais casual. Não só Brooklyn e Victoria, mas outras pessoas dançaram juntas, como David Beckham e a filha, Harper Beckham. "Todos se divertiram", disse a fonte em questão.

Segundo a imprensa internacional, a família Beckham vive uma crise. Brooklyn e Nicola se afastaram de David, Victoria e do resto da família. Enquanto Victoria e Nicola têm os próprios desentendimentos, Brooklyn também desaprova o namoro do irmão mais novo, Romeo, com a DJ Kim Turnbull.

Brooklyn estaria dividido entre a família e Nicola. "Ainda que se trate de sua família e de seu sangue, ele sempre teve uma relação complicada com o pai. O convívio dele sempre pareceu muito parte dos 'negócios'", afirma uma pessoa próxima dos Beckham.