Nos EUA, filho de Xanddy e Carla Perez exibe shape de fisiculturista

Colaboração para Splash, no Rio

Victor Alexandre, 21, filho de Xanddy e Carla Perez, tem chamado atenção nas redes sociais ao exibir sua impressionante transformação física.

O que aconteceu

O jovem ganhou 20 quilos de massa muscular nos últimos cinco anos e passou de 75 kg para 95 kg. Nas redes, Victor exibe um físico definido, resultado de muita disciplina e foco no estilo de vida fitness.

Morando nos Estados Unidos, Victor estuda Medicina Esportiva. Além disso, o jovem concluiu cursos técnicos de personal trainer. Diferente do Brasil, onde é exigida formação acadêmica para atuar em academias, nos EUA há certificações técnicas que habilitam os profissionais para esse mercado.

Ele começou estudando Nutrição, hoje faz Medicina Esportiva e se apaixonou pelo universo do fisiculturismo. Até então, não tem a intenção de competir, mas se tornou um personal de elite. Já fez dois ou três níveis de certificação e é credenciado.

Explica Xandy, orgulhoso do filho.

Além de transformar o próprio corpo, Victor tem influenciado a rotina dos pais. "Ele nos motiva. A Carla, pela primeira vez na vida, está muito disciplinada, seguindo tudo à risca. Eu continuo precisando de um empurrãozinho a mais", brincou Xandy.

Para manter o corpo supermusculoso, Victor segue uma dieta rigorosa de cerca de 2.800 calorias por dia. A alimentação inclui até frango no café da manhã.

Fico em leve déficit durante a semana, o que me dá margem para comer mais no final de semana. Proteína é essencial para construção muscular e saciedade. Em fase de perda, aumento um pouco para preservar a massa muscular. Os carboidratos são os melhores para performance. Quanto mais carb eu tenho disponível, mais sinto o rendimento aumentar. Já as gorduras são importantíssimas para a saúde hormonal. A maioria das pessoas erra na quantidade, ou consome demais, ou de menos. Equilíbrio é o ideal.

Victor Alexandre

A rotina de treinos também é intensa. Victor treina seis vezes por semana, durante uma hora por dia. O objetivo é claro. "Ganhar massa muscular, ficar mais forte, manter o shape seco e treinar com inteligência", afirma o rapaz.

O jovem adota uma técnica conhecida como PLL - sigla para Push (empurrar), Pull (puxar) e Legs (pernas). O método divide os treinos em grupos musculares: push trabalha peito, ombros e tríceps; pull foca em costas, bíceps e antebraços; e legs inclui quadríceps, posteriores e glúteos. Victor, no entanto, adaptou a rotina e segue a ordem PLP, invertendo o treino de pernas com o de puxar.