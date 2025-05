Valesca Popozuda foi convencida pela mãe a desistir de aborto: 'Me quebrou'

Valesca Popozuda, 46, admitiu ter cogitado recorrer ao aborto quando se descobriu grávida do único filho, Pablo, 25.

O que aconteceu

A funkeira temia que a chegada da maternidade viesse a atrapalhar seus objetivos profissionais. "Eu falei que não queria ter meu filho. Achei, na minha cabeça, que todos os meus sonhos iriam por água abaixo. Eu não sabia o que Deus estava planejando para mim", contou, em participação no painel O Funk é Delas, do Rio2C.

Ela receava repetir ainda a história de sua própria mãe, Regina Célia dos Santos, que também a criou sozinha. "Falei para ela: 'Eu vi o que a senhora passou, o que a senhora sofreu'. Eu saí de casa para buscar uma vida melhor para nós duas. Não queria parar e pensar: 'Caramba, estou passando pelas mesmas lutas que a minha mãe passo: mãe solteira e sozinha'."

Regina, porém, dissuadiu-a do aborto ao lembrar que também poderia ter recorrido a essa saída quando concebeu Valesca. "Minha mãe me quebrou. Ela disse assim: 'Naquela época, eu também poderia ter tirado você. Eu não tinha ninguém para me acolher e conversar comigo. Hoje você tem sua mãe. Então todo o suporte que tem nesse mundo, eu vou te dar'."