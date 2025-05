'Vale Tudo': Marco Aurélio desbanca Renato e faz Leila delirar como nunca

A relação entre Leila (Carolina Dieckmann) e Renato (João Vicente de Castro) vai de mal a pior em "Vale Tudo" (Globo). Tudo deve mudar quando Marco Aurélio (Alexandre Nero) se aproximar ainda mais da moça.

O que vai acontecer

No capítulo deste sábado (31), Leila expõe que não está satisfeita com o namoro com Renato. Ela dá sinais claros de que quer mudar de vida, de acordo com informações do jornal O Globo.

Na próxima semana, a reviravolta se confirma após um encontro com Marco Aurélio. Leila leva seu filho, Bruno (Miguel Moro), para visitar Sarita (Luara Telles), filha de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), na casa de Marco Aurélio.

Renato (João VIcente Castro) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na casa do executivo, Leila revela que não está mais com Renato. Não demora muito, a partir daí, para que eles se sintam atraídos um pelo outro e acabem na cama.

Após uma noite quente com o vilão, Leila tem seu primeiro verdadeiro orgasmo da vida. Ela revela isso a Marco Aurélio e deixa o crápula ainda mais obcecado.

Isso também aconteceu na versão original da trama, de 1988. Leila, interpretada por Cássia Kis, e Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, ficaram juntos e se casaram, tornando-se cúmplices do grande crime da história: a morte de Odete Roitman, que naquela edição aconteceu pelas mãos de Leila.

