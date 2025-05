Status do WhatsApp mudou: o que dá para fazer agora após nova atualização

O WhatsApp anunciou novidades para o recurso de Status, espaço usado por usuários para compartilhar atualizações com seus contatos. As novas funcionalidades devem ser disponibilizadas gradualmente nos próximos meses.

O que aconteceu

Montagens com fotos agora são possíveis. A plataforma permitirá reunir até seis imagens em um mesmo status, com ferramentas de edição para ajustar o layout conforme a preferência do usuário.

Música ganha mais destaque nas atualizações. Será possível criar um status dedicado a uma faixa específica ou usar uma figurinha de música para ilustrar o momento com a trilha sonora desejada.

Fotos poderão virar figurinhas personalizadas. A novidade permite transformar qualquer imagem em uma figurinha, ajustando seu tamanho e formato antes de incluí-la em um status.

Interação também é um foco das mudanças. Com a figurinha "Sua vez", usuários poderão convidar amigos a responder a uma publicação com conteúdos semelhantes, promovendo conversas mais amplas dentro do recurso de Status.

As atualizações buscam ampliar as possibilidades de expressão e interação dos usuários. Segundo o WhatsApp, os novos recursos visam oferecer "ainda mais jeitos de trazer para perto as pessoas mais importantes para você e dividir momentos da sua vida".