Quem é Vivi Noronha, esposa de Poze do Rodo que cobrou apoio de MCs

Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, cobrou o apoio de artistas do funk após a prisão do marido. Por meio do Instagram, ela também criticou o "sistema" e afirmou que o "preto favelado" terá voz.

Quem é Vivi Noronha

Jovem é mãe de três dos cinco filhos do cantor. Assim como o marido, a influenciadora nasceu e foi criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Vivi e Poze chegaram a se separar em 2021, quando ela estava grávida da terceira filha do casal. Os dois reataram o relacionamento no ano passado.

Ele a pediu em casamento em setembro de 2024, durante show no Espaço Favela do Rock in Rio. O casamento aconteceu cerca de um mês após o festival de música.

MC Poze do Rodo com 4 dos 5 filhos no casamento com Vivi Noronha Imagem: Reprodução/Instagram

Ela tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram. Além de trabalhar com a internet, a influenciadora também é empresária e dona de uma marca de produtos capilares veganos.

Vivi Noronha foi alvo da operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado. A operação investiga sorteios ilegais divulgados por influenciadores nas redes sociais.

Eu não fui indiciado, não foi sobre mim. Foi sobre minha esposa, mas como vocês sabem também, nós estamos tranquilos. Quando um favelado começa a botar bagaça no bolso incomoda. MC Poze do Rodo, em vídeo publicado no Instagram

MC Poze do Rodo é preso

MC Poze do Rodo foi preso em operação da Polícia Civil Imagem: Agnews

Justiça manteve a prisão temporária do artista por 30 dias. Ele foi preso ontem, no no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Músico é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

Repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.

Em nota a Splash, a defesa de Poze do Rodo diz que as acusações "não fazem sentido". "Nosso cliente foi surpreendido com um mandado de busca e apreensão e prisão temporária em sua casa hoje."