Priscilla diz que mesmo na fase evangélica era considerada 'rebelde'

Priscilla, 28, rebateu críticas ao seu novo estilo musical e visual e afirmou que, mesmo quando estava na "fase evangélica", seu perfil já era considerado "rebelde" para os religiosos.

O que aconteceu

Cantora afirmou que essa mudança musical e visual faz parte de sua busca por liberdade. "Não quero viver uma vida rígida. Quero uma vida livre de padrões, de repetições. Talvez ainda haja muito mais de mim para conhecer. Por enquanto, tudo que tenho sido, as pessoas já têm conhecido. E, conforme eu for me conhecendo mais, vou liberando essas versões para o mundo", declarou em entrevista à Quem.

Ela explicou que sempre foi vista como "rebelde" pelo público religioso. "Mesmo quando eu estava em outro nicho [evangélico], era vista como rebelde, porque nunca gostei de seguir padrões. Tudo precisava fazer sentido para mim. Sempre fui muito curiosa, questionadora e um pouco teimosa também".

A artista disse que respeitou seu tempo criativo e acredita ter feito essa mudança de curva "no momento certo". "Queria expansão, me desvincular de rótulos, até os que eu mesma me impus. Não era sobre negar o passado, mas sobre virar a página. Você não rasga as páginas anteriores, só começa uma nova. E eu não tenho dúvidas de que fiz na hora certa".

Priscilla fez sucesso como apresentadora infantil do SBT e cantora de música gospel. Nos últimos anos, ela abandonou os nichos religioso e infantil, e aderiu a um estilo com músicas mais ousadas e um visual moderno, com tatuagens e roupas mais sensuais.

No SBT, ela dividia os holofotes com Yudi Tamashiro. O apresentador, que fez o caminho oposto ao de Priscilla e se tornou evangélico, disse lamentar a nova fase da colega e gostaria que ela voltasse para a igreja ao seu lado.