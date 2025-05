Poze do Rodo declara não ter problemas em conviver com o Comando Vermelho

MC Poze do Rodo, 26, afirmou para a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) ter ligação com a facção Comando Vermelho.

O que aconteceu

Diante da declaração, o músico foi levado para a Penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, uma das unidades prisionais onde estão membros da facção.

Durante os procedimentos de triagem, o citado declarou não ter problemas em conviver com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Em razão disso, foi direcionado à unidade prisional onde estão custodiados outros membros da mesma facção, conforme protocolo de segurança adotado pela pasta. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Justiça manteve a prisão temporária do artista por 30 dias. Ele foi preso ontem, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Investigação

MC Poze do Rodo foi preso e algemado em casa Imagem: Reprodução/Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

Repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.

Em nota a Splash, a defesa de Poze do Rodo diz que as acusações "não fazem sentido". "Nosso cliente foi surpreendido com um mandado de busca e apreensão e prisão temporária em sua casa hoje."