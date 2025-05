Algemado e sem camisa: polícia agiu corretamente na prisão de Poze?

Criminalistas apontam ilegalidades na prisão de MC Poze do Rodo, como uso indevido de algemas, exposição pública e violação da presunção de inocência.

O que aconteceu

Especialistas identificam cinco possíveis ilegalidades na prisão de MC Poze do Rodo. O cantor foi detido na quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, sob suspeita de apologia ao crime e associação para o tráfico. Durante a abordagem, foi algemado e conduzido sem camisa, sob escolta filmada e divulgada nas redes sociais da Polícia Civil.

Advogados consultados pelo UOL elencam os seguintes pontos como juridicamente questionáveis:

Algemas sem justificativa formal: pode violar a Súmula Vinculante nº 11 do STF;

Condução sem camisa: fere a dignidade humana e tratados internacionais;

Compartilhamento de imagens nas redes: infringe a Lei de Abuso de Autoridade;

Exposição midiática da prisão: atenta contra o princípio da presunção de inocência;

Risco sanitário e constrangimento em transporte coletivo no camburão.

Uso de algemas pode configurar abuso de autoridade. Para Welington Arruda, advogado criminalista e conselheiro da OAB-SP, "o uso de algemas só se justifica em caso de resistência, tentativa de fuga ou risco concreto à integridade física". Ele lembra que a Súmula nº 11 do STF veda algemas fora desses casos e que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedentes firmes nesse sentido, como os habeas corpus 146.945/SP e 211.011/MG.

As duas decisões citadas reforçam a exigência de justificativas formais para o uso de algemas. No habeas corpus 146.945/SP, o STJ anulou uma condenação porque o réu foi algemado sem que houvesse explicação documentada sobre risco de fuga ou violência. Já no HC 211.011/MG, o tribunal considerou inválido o argumento genérico de "risco à segurança" e reiterou que as algemas só são permitidas quando há resistência ativa ou ameaça concreta à integridade de alguém.

Conduta da polícia pode contaminar o inquérito. Arruda destaca que ilegalidades na abordagem podem comprometer a validade das provas. "Se a prisão é eivada de vícios, toda a investigação subsequente pode ser questionada". O advogado também afirma que a repetição desse padrão em outras prisões pode ensejar habeas corpus coletivo e ações por danos morais.

Ausência de camisa acentua constrangimento. Antonio Gonçalves, advogado criminalista, afirma que "até que a culpa esteja provada, o investigado deve ser tratado com dignidade". Para ele, a condução sem camisa, somada ao uso de algemas, agrava o constrangimento ilegal e viola o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura garantias do devido processo legal.

Condições do transporte podem violar a integridade física dos detidos. Antonio Gonçalves também critica o uso do camburão com outros presos. "É um ambiente insalubre, sem ventilação adequada e com riscos físicos e sanitários", afirma. Segundo ele, o procedimento pode ser questionado por violar a integridade física dos envolvidos.

Exposição do preso nas redes é inconstitucional. Arthur Richardisson, advogado criminalista, conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e vice-presidente do Observatório Nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, vê afronta direta à Súmula nº 11 e aos princípios constitucionais. "Algemar alguém sem justificativa é subverter a lógica do Estado de Direito", diz. Ele aponta que a divulgação institucional das imagens pode configurar antecipação simbólica da pena e violar o artigo 38 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

Atuação do MP

Casos como esse permitem atuação do MP e da Defensoria. Richardisson ressalta que o uso da imagem do investigado sem consentimento, com fins institucionais, "pode configurar dano moral coletivo", abrindo espaço para ações do Ministério Público em defesa da coletividade. Ele afirma que a Defensoria Pública também pode ser acionada, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de hipossuficiência.

Seletividade penal compromete isonomia. Os três especialistas convergem na crítica à desigualdade de tratamento. Richardisson afirma que há "fortes indícios de seletividade penal a partir de marcadores raciais e sociais", ao se comparar a abordagem a Poze com a de réus armados ou políticos influentes. "A imagem dele algemado e sem camisa causa ainda mais indignação quando lembramos que Roberto Jefferson, mesmo após trocar tiros com a polícia, não sofreu a mesma humilhação pública". Gonçalves complementa: "O Estado não pode aplicar pesos distintos segundo o CEP ou a cor da pele do investigado".

Criminalização da imagem reforça a violência institucional. Para Arruda, a divulgação da prisão "reforça estigmas e transforma o processo penal em espetáculo". Ele alerta para o uso político e midiático de prisões, o que "desvirtua a função institucional da polícia e afronta a presunção de inocência garantida pelo artigo 5º da Constituição".

Advogados defendem responsabilização do Estado. Richardisson, Gonçalves e Arruda não descartam medidas judiciais contra os agentes públicos e o Estado. As possíveis ações incluem habeas corpus, representação na Corregedoria, denúncia ao Ministério Público e ação civil por danos morais.