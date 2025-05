Quem é o pai do filho de Sofia em 'A Viagem'? Confusão é resolvida no fim

A paternidade do filho que Sofia (Roberta Índio do Brasil) espera é um dos grandes mistérios da novela "A Viagem" (1994), reexibida hoje no Vale a Pena Ver de Novo. A revelação só acontece no fim da trama.

O que aconteceu

No início, nem mesmo Sofia sabe a resposta. Ela, na verdade, engravida sem ter visto o rosto do homem com quem se relacionou, já que os encontros aconteciam de olhos vendados.

A identidade do pai vira assunto entre os moradores da pensão. Cininha (Nair Bello) chega a promover uma "investigação" entre os homens do local e há quem duvide de Padilha (Renato Rabello).

Zeca (Irving São Paulo), apaixonado por Sofia, decide assumir a criança. Ele se compromete com a moça e os dois chegam a se casar no capítulo 86 da versão original. Em seguida, partem para a lua de mel.

Sofia sofre um aborto e fica emocionalmente abalada, quando uma reviravolta acontece. No capítulo 145 ela descobre que o homem misterioso de quem engravidou era, na verdade, o próprio Zeca.

Sofia (Roberta Índio do Brasil) e Zeca (Irving São Paulo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Vem à tona que Zeca usava o codinome Eros nos encontros secretos com a jovem. A revelação choca a personagem de Roberta Índio do Brasil, que se sente traída e declara, a princípio, que não o perdoará.

Porém, no decorrer na história, os dois acabam se reaproximando e Sofia engravida novamente. Dessa vez, com tudo às claras. Zeca fica emocionado ao saber da nova gestação e o casal termina a história junto, com um final feliz.