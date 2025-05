Murilo Benício diz que fim com Gio Antonelle foi conturbado: 'Teve litígio'

Murilo Benício, 53, admitiu que, embora hoje mantenha amizade com Giovanna Antonelli, 49, o processo de separação entre eles foi "conturbado".

O que aconteceu

Benício afirmou que ele e Antonelle travaram uma disputa litigiosa após o fim da relação. "A gente teve litígio. Existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis", declarou em entrevista ao videocast Alt Tabet, do Canal UOL.

O ator explicou que gosta de frisar esse detalhe para mostrar que, mesmo em um fim litigioso, é possível preservar a amizade. "Eu e a Giovanna é uma história que vem de 'O Clone' e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]".

Ele destacou que a amizade com Giovanna também era essencial por causa de Pietro, fruto do casamento entre os dois. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]".

Murilo Benício e Giovanna Antonelli se conheceram nas gravações de "O Clone" (2001). Eles engataram relacionamento que durou três anos.

