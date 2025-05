Mulher Melão 'invade' trem, faz ensaio ousado e polícia é acionada no Rio

Renata Frisson, a Mulher Melão, 38, "invadiu" uma estação de trem do transporte público do Rio de Janeiro para realizar ensaio fotográfico com look minimalista e a polícia foi acionada.

O que aconteceu

Melão gravou vídeo dançado funk em um vagão de trem, além de fazer poses sensuais para fotos usando apenas um body super cavado. A peça de roupa minimalista deixou em evidência o corpo da influenciadora.

Modelo afirmou estar "muito feliz com a repercussão" do ensaio nas redes sociais que, garante, era para "ajudar um amigo". "Atingi meu objetivo. Quis usar minha imagem para ajudar uma pessoa que faz arte na periferia, que traduz em suas criações o espírito das comunidades [cariocas]. Só quis ajudar um artista", declarou em entrevista ao jornal Extra.

Ela usou peças feitas pelo estilista Abacaxi, da Vila Kennedy, na zona norte do Rio. A modelo fez poses sensuais e empinou o bumbum dentro de um vagão com passageiros, que ficaram sem entender o propósito do ensaio, embora a famosa garanta que o público "amou".

Renata explicou que foi preciso driblar a segurança do trem, mas conta que a polícia foi acionada e eles precisaram ir embora. "Até a polícia apareceu, mas conseguimos fazer tudo bem rápido e os passageiros amaram, principalmente as mulheres, que pediam para tirar fotos e gravar para mostrar aos maridos em casa".

Por meio de nota, a SuperVia, empresa responsável pelos trens do Rio, disse que vai "tomar as medidas cabíveis" contra Frisson e outras pessoas que participaram do ensaio ousado. "O grupo que aparece no vídeo embarcou na estação usando roupas convencionais, que foram retiradas para a gravação de um conteúdo não autorizado pela concessionária, que irá tomar as medidas cabíveis".