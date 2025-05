Melódico e agressivo: Miss May I celebra seus 15 anos de metalcore em SP

Depois de 13 anos longe do Brasil, os norte-americanos do Miss May I voltaram para um único show. Na noite de quinta-feira (29), no City Lights, em São Paulo, a banda trouxe seu combo de agressividade e melodia para uma casa cheia, mostrando que a fórmula do metalcore ainda não se desgastou — pelo contrário, vem conquistando mais fãs.

Vindo do estado americano de Ohio, o Miss May I começou no Brasil sua comemoração de 15 anos do primeiro disco, "Apologies Are for the Weak". Depois de muito tempo com uma formação estável, o quinteto virou quarteto. A dupla de guitarristas original deu lugar a um só: Elisha Mullins. A velha guarda do grupo tem o vocalista Levi Benton, o baixista e vocalista Ryan Neff e o baterista Jerod Boyd.

A noite fria em São Paulo foi agressiva. Os brasileiros do Into the Void e da John Wayne aqueceram o público, que encheu a casa desde cedo. Às 21h, o Miss May I entrou no palco com um de seus clássicos - que podia até ser melhor posicionado fechando a noite: "Hey Mister".

A música já resume bem o que se viria a seguir, no que foi um show curto, só de uma hora (pois é, as bandas tem feito sets curtos, mesmo tendo viajado tanto pra tocar).

A fórmula é uma só: riffs agressivos combinados à voz rasgada de Levi, que no refrão dão lugar aos belos vocais de Ryan Neff. O baixista é um show à parte, já que dá voz às melodias grudentas da banda, cantadas junto pelo público. Boyd completa o som do Miss May I, orquestrando os breakdowns que dão ainda mais peso a tudo.

Show do Miss May I em São Paulo Imagem: Maurício Dehò/UOL

"Into Oblivion" foi outro grande momento. Antes dela, Levi Benton pediu a todos: "Agora é hora de deixar seus problemas pra fora daquela porta e aproveitar". O vocalista é elétrico e muito carismático, e aproveitou que o público estava bem pertinho pra distribuir acenos e apertos de mão.

O Miss May I aproveitou os 15 anos do debut para tocar clássicos como "A Dance with Aera Cura" e "Architect", abrindo roda na pista do City Lights. O encerramento da festa foi com uma das suas mais conhecidas, "Shadows Inside". O quarteto fez cara de surpresa com o público fazendo coros de "ô-ô-ô" no refrão.

Em uma época rica para cena do metalcore, com shows recentes de The Ghost Inside, The Amity Affliction e um estádio cheio para o Bring me the Horizon, o Miss May I esquentou a quinta à noite na capital paulista, transbordando energia e entrega no palco. E saiu dele prometendo tentar voltar todo ano.

