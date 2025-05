MC Poze é Marlon Brandon: famosos que deixaram nome real nos bastidores

O MC Poze do Rodo foi preso hoje no Rio de Janeiro por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. A operação da Polícia Civil acabou revelando, para alguns fãs, o nome verdadeiro do cantor de funk: Marlon Brandon Coelho Couto.

Relembre outros famosos com nomes artísticos diferentes daquele na certidão de nascimento:

Léo Santana é Leandro

Léo Santana Imagem: Webert Belicio / Agnews

Ele fez a revelação aos fãs no X (ex-Twitter).

Muita gente não sabe, mas o meu apelido de Léo vem do meu nome Leandro e não de Leonardo.

Léo Santana, no X

Silvio Santos era Senor Abravanel

Silvio Santos nos anos 70 Imagem: Acervo UH/Folha Imagem

"Aqui no Brasil não existe Dom, o título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer 'Dom Abravanel'", explicou o apresentador nos anos 1980.

A mãe do fundador do SBT tinha dificuldade em pronunciar Senor e o chamava de Silvio, a alcunha que ele adotou. Posteriormente, no início da carreira artística, ele trocou Abravanel por Santos para participar de um programa de calouros. Caso usasse novamente o sobrenome Abravanel, saberiam que ele já tinha tentado anteriormente e não o ouviriam. Ele escolheu "Santos" e não mudou mais.

Chay Suede é Roobertchay Domingues da Rocha Filho

Chay Suede Imagem: Léo Rosário/Globo

O nome foi invenção de seu avô, contou o ator no palco do "Lady Night", que ele também divide com o pai. Já o Suede foi inspirado no filme "Johnny Suede", protagonizado por Brad Pitt. Ele passou a usá-lo ainda na adolescência, nas redes sociais.

Lima Duarte é Ariclenes Vênancio Martins

Lima Duarte Imagem: Reprodução / Instagram

Segundo o GShow, o nome artístico do ator veterano foi ideia de sua mãe, dona América. Espírita, ela o aconselhou a usar o nome do espírito que se apresentava a ela, porque acreditava que o faria feliz na carreira.

Cissa Guimarães é Beatriz Gentil Pinheiro Guimarães

Cissa Guimarães Imagem: Fábio Rocha/Globo

Não tem Cecília em lugar nenhum do nome da apresentadora.

Fiuk é Filipe Kartalian Ayrosa Galvão

Fiuk Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

O nome artístico é um apelido de infância do cantor.

Glória Menezes é Nilcedes Soares de Magalhães

Glória Menezes Imagem: Rede Globo/Alex Carvalho

Seu nome de batismo é uma junção do nome dos pais, José Nilo e Mercedes. Ela explicou ao jornal Extra em 2012 que não dava para "assinar" seus trabalhos assim, então optou por um raciocínio curioso. "Glória é Glória em qualquer língua. O Menezes vem das minhas origens portuguesas... E formou 13 letras!".

Fernanda Montenegro é Arlette Pinheiro Esteves da Silva

Fernanda Montenegro Imagem: Divulgação

Aos 16 anos, a atriz começou a apresentar um programa literário na Rádio MEC, no início da carreira, e achou que precisava de um nome mais imponente.

"Coloquei Fernanda porque era um nome à la século 19. Havia no Rio de Janeiro uma grande prostituta chamada Fernande", relembrou no documentário "Tributo" do Globoplay. "Havia um médico famoso na minha família, que sempre se dizia 'ah, se o doutor Montenegro estivesse aqui, essa doença seria uma bobagem'. Então criei esse nome. Ninguém se chama Fernanda Montenegro, esse nome tinha que ser inventado."

Susana Vieira é Sônia Maria Vieira Gonçalves

Susana Vieira Imagem: Divulgação/@susanavieiraoficial

A atriz pegou emprestado o nome da irmã, Susana, que também é atriz e assina seus trabalhos como Susana Gonçalves.

Thais Fersoza é Thais Cristina Soares dos Santos

Thais Fersoza Imagem: Reprodução/Instagram

O nome artístico da atriz e apresentadora é uma homenagem aos pais, segundo a Globo. Ela combinou sílabas dos sobrenomes de sua mãe (Fernandes), seu (Soares) e do pai (Santos), mas acabou trocando o "sa" por "za", pela sonoridade.

Anitta é Larissa de Macedo Machado

Anitta Imagem: Reprodução/Instagram

Ela era fã da minissérie "Presença de Anita", da Globo, e se inspirou na personagem de Mel Lisboa para criar seu nome artístico.

Nivaldo Batista Lima é o nome verdadeiro de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

O cantor explicou ao G1 em 2018 que o nome artístico surgiu no início da carreira, quando ainda fazia dupla com o amigo Alessandro. Seu nome de batismo, disseram a ele, não combinava com o do parceiro. Então optaram por Gustavo. Ao seguir em carreira solo, resolveu continuar com o nome artístico, mas com o sobrenome real.

O problema é que já havia um cantor chamado Gustavo Lima na Argentina e o registro de suas músicas se tornaria complicado. Daí a ideia de adotar dois "T" em Gusttavo.

Zezé Di Camargo & Luciano são Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo

Zezé di Camargo & Luciano Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Zezé apostou no apelido, enquanto Luciano teve seu nome escolhido aleatoriamente, testando o que facilitaria o reconhecimento do público no início da carreira. A revelação foi feita por Wanessa Camargo no BBB 24.

Chitãozinho & Xororó são José Lima Sobrinho e Durval de Lima

Chitãozinho & Xororó Imagem: Brunno Rangel/Divulgação

Ainda na infância, os dois adotavam o nome artístico de "irmãos Lima". A troca para Chitãozinho e Xororó foi uma escolha do radialista Geraldo Meirelles. O nome surgiu a partir da música "Chitãozinho e Xororó", escrita por Serrinha e Athos Campos em 1939.

Ela é inspirada em duas aves: o inhambu-chintã (Crypturellus tataupa) e o inhambu-chororó (Crypturellus parvirostris). Chitãozinho ficou com esse nome graças ao inhambu-chintã ser maior que o chororó, que por sua vez canta mais alto e agudo.

Leonardo é Emival Eterno da Costa

Leonardo Imagem: Glaucon Fernandes - 26.jan.2019/Eleven

O nome artístico foi escolhido pelo cantor junto com o irmão Leandro em 1981. Os dois foram a uma festa em Goianápolis (GO), que homenageava dois irmãos, Leandro e Leonardo, sobrinhos da secretária do vereador Anselmo Pereira, que era patrão dos irmãos.

Ambos trabalhavam na farmácia de Anselmo na época, que sugeriu a eles adotar os nomes de Leandro e Leonardo para a dupla musical, revelou Leonardo à Agência Folha em 1998.

Bruna Marquezine é Bruna Reis Maia

Bruna Marquezine Imagem: Getty Images

A atriz adotou o sobrenome Marquezine como uma homenagem à avó, de ascendência italiana. "Quando eu entrei para a minha primeira agência, eles pediram um nome artístico. Aí minha mãe e meu pai falaram: 'Por que não coloca Marquezine em homenagem à sua avó?'. E eu amei. Acho Marquezine um nome lindo. E eu bem pequenininha já falei: 'É isso aí, mãe'", contou em 2017.

Cazuza era Agenor de Miranda Araújo Neto

Cazuza Imagem: Silvio Ferreira / Divulgação

A mãe do cantor, Lucinha Araújo, contou no "Conversa com o Bial" em 2018 que o filho recebeu o apelido do próprio pai quando ainda estava em sua barriga. "Minha família só tem mulheres, minhas irmãs só tiveram filhas mulheres, e quando ele nasceu falaram assim: 'vem outra mulher'. E o João dizia: 'Não, vai ser um cazuza'. Ele era do Nordeste e lá no Nordeste 'cazuza' era sinônimo de moleque, garoto", explicou.

Marjorie Estiano é Marjorie Dias de Oliveira

Marjorie Estiano Imagem: Globo/ Sérgio Zalis

A atriz fez uma homenagem ao avô paterno, Sebastião Estiano de Oliveira, que morreu antes de a neta nascer, e passou a usar o seu sobrenome. A informação é do Notícias da TV.

Luisa Mell é Marina Zatz de Camargo

Luisa Mell Imagem: Divulgação

A apresentadora e ativista revelou no "Altas Horas" em 2018 que decidiu criar um nome quando começou na televisão. "Luisa" foi uma homenagem à avó; "Mell" era uma brincadeira com o seu passado, vendendo pães de mel na infância.

Xuxa é Maria da Graça Meneghel

Xuxa Imagem: Reprodução/YouTube

A apresentadora ganhou o apelido do irmão, Blad Meneghel.

Tony Ramos é Antônio de Carvalho Barbosa

Tony Ramos Imagem: Manoella Mello/Globo

O nome artístico surgiu quando o ator tinha 14 anos e começou a trabalhar na TV Tupi fazendo diversas vozes no programa "Novos em Foco".

"Eu fiquei esse tempo [no canal] e o seu João Ribeiro Filho dizia pra me dar um nome. [Eu falei que] podia ser Antônio. [Ele disse]: Vamos botar Tony, com y. Eu falei, sim senhor", contou no Papo de Segunda, do GNT, em 2022. O discotecário da Tupi ainda lhe pediu alguns sobrenomes de sua família, entre eles havia a opção Ramos, que agradou.

"Eu disse sim, senhor, nunca pensei numerologia. Só falei e toquei meu barco. Mas eu reconheci o Tony Ramos, que esse nome se impunha na carreira". E com este nome ele veio a fazer sucesso na Globo.

Marcos Pasquim é Marcos Fábio Prudente

Marcos Pasquim Imagem: Reprodução/Instagram/@pasquim

Em 2020, o ator contou à Tati Machado, durante uma live do GShow, que o nome artístico era um apelido de infância. "A história foi o seguinte: eu era muito moleque, tipo uns 7, 8 anos de idade e sempre gostei muito do Jerry Lewis, então ficava imitando e fazendo brincadeiras. Isso fazia a galera sorrir e se divertir comigo. Nessa época, tinha o jornal 'Pasquim', que era um jornal político com um monte de desenhos e eu tinha um amigo que ria muito com essas charges. Daí ele começou a me chamar de 'Pasquim'. Ficou 'Pasquim' na minha rua e na minha turma de amigos."

Ele ainda contou que, quando começou a trabalhar como modelo, tentou engatar como Marcos Prudente, mas os trabalhos não apareciam. Quando mudou para "Pasquim", deslanchou.

Pabllo Vittar é Phabullo Rodrigues da Silva

Pabllo Vittar Imagem: Leo Franco/Agnews

O primeiro nome é uma adaptação de seu nome de batismo. À Fátima Bernardes, a drag queen explicou em 2017 no "Encontro" que achava que um nome feminino não a representaria bem. A carreira musical ainda foi iniciada com uma homenagem a Beyoncé, adotando seu sobrenome "Knowles", que depois foi trocado.

Leona Cavalli é Alleyona Canedo da Silva

Leona Cavalli Imagem: Globo/Paulo Belote

"Quando nasci, minha mãe queria que eu me chamasse Leona. Meu pai achou que iam me chamar de leoa na escola, resolveu colocar 2 Ls e Y. Então, meu nome mesmo de nascimento é Alleyona. Só que, quando comecei a atuar, diziam 'aquela atriz, a Leona'. Aí tirou os dois Ls e Y e ficou Leona Cavalli", explicou ao GShow em 2016. Já o sobrenome, ela teria adotado dos padrinhos, segundo o Notícias da TV.