Como Odete Roitman acaba com a paz de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Odete Roitman (Débora Bloch) finalmente desmascara Marco Aurélio (Alexandre Nero) após descobrir uma manobra suspeita envolvendo a TCA. As cenas estão previstas para irem ao ar no sábado (31).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Odete analisa um relatório enviado por Consuelo (Belize Pombal) e nota algo estranho. No documento, ela percebe o cancelamento de um voo com boa taxa de ocupação e a criação de uma nova rota passando por um aeroporto em uma pequena cidade do Centro-Oeste.

A alteração, arquitetada por Marco Aurélio, tinha um objetivo escuso. Ele quis favorecer um político influente, em troca de uma bolada em dinheiro.

Sem avisar, Odete invade a sala do executivo e vai direto ao ponto. A vilã pergunta se ele está roubando a empresa. As informações são do jornal O Globo.

Marco Aurélio nega, confuso, e tenta entender o motivo da acusação. Mas a vilã, fria e calculista, não se deixa enganar.

No auge da cena, Odete faz questão de deixar claro que quer os méritos pela operação. Ela exige que o político beneficiado saiba que o esquema só foi possível por causa dela e não de Marco Aurélio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.