Loretta Swit, atriz da série "M*A*S*H", morre aos 87 anos

Por Patricia Reaney

NOVA YORK (Reuters) - Loretta Swit, a atriz vencedora do prêmio Emmy que interpretou por mais de uma década a enfermeira de combate do Exército dos Estados Unidos, Major Margaret "Hot Lips" Houlihan, na série de TV de sucesso "M*A*S*H", morreu na sexta-feira aos 87 anos de idade.

Um dos pilares de uma das séries mais bem-sucedidas e aclamadas da história da televisão dos EUA, Swit morreu em casa, na cidade de Nova York, e suspeita-se que tenha falecido de causas naturais, disse seu publicitário, Harlan Boll.

Swit ganhou dois Emmys de melhor atriz coadjuvante e 10 indicações por seu papel de "Hot Lips", a enfermeira patriótica de carreira do Exército, forte, mas vulnerável, na série que durou de 1972 a 1983.

Como a única personagem feminina regular na inovadora série ambientada no fictício 4077º Hospital Cirúrgico Móvel do Exército durante a Guerra da Coreia dos anos 50, "Hot Lips" suportou insultos, pegadinhas e brincadeiras dos cirurgiões homens. O elenco do programa também incluía Alan Alda, Wayne Rogers, McLean Stevenson, Larry Linville, Mike Farrell, Harry Morgan, Gary Burghoff, David Ogden Stiers e Jamie Farr.

Swit definiu seu papel interpretando uma mulher forte, determinada e independente, que contribuiu para o desenvolvimento e o enredo de sua personagem, incluindo a separação de seu amante casado, Major Frank Burns, interpretado de forma hilária por Linville, e seu próprio casamento e divórcio.

Ela apareceu em quase todos os mais de 250 episódios e no final da série, o mais assistido de qualquer série de TV na história quando o programa foi encerrado, em 1983.

A série de TV foi baseada nas experiências reais de um cirurgião do Exército, que escreveu o livro de 1968 "MASH: A Novel About Three Army Doctors" (MASH: Um romance sobre três médicos do Exército) e no filme de comédia de humor negro homônimo de 1970 do diretor Robert Altman.

"Enquanto estávamos filmando, mesmo desde o início, sabíamos que era muito especial", disse Swit sobre a série em uma entrevista de 2017 à Fox News. "A simbiose, a camaradagem, o amor e o respeito que tínhamos uns pelos outros."

DESEJO DE ATUAR

Loretta Swit nasceu em 4 de novembro de 1937, em Passaic, Nova Jersey. Depois de terminar a escola, e contra a vontade de seus pais rigorosos, ela começou a se formar como atriz na American Academy of Dramatic Arts, em Nova York. Ela trabalhava como estenógrafa enquanto fazia testes para papéis.

"O primeiro pensamento que tive em minha cabeça foi o de ser atriz. Não me lembro de não querer atuar", disse ela à revista Star em uma entrevista em 2010.

A estrela alta e loira dos palcos e da TV era vegetariana rigorosa e amante dos animais. Começou sua carreira no teatro e conquistou em papéis como convidada em dramas de TV como "Gunsmoke", "Mannix", "Bonanza" e o original "Hawaii Five-O", antes de conseguir seu destaque.

Swit também criou a personagem da detetive Christine Cagney no piloto de "Cagney & Lacey", mas não pôde assumir o papel na série de TV devido ao seu contrato com "M*A*S*H".

A atriz fez sua estreia na Broadway em "Same Time, Next Year" (mesma hora, ano que vem) em 1975. Ela atuou no musical "Mame" em turnê e estrelou a peça de uma só mulher "Shirley Valentine" mais de 1.000 vezes ao longo de três décadas.

"Para mim, atuar não é se esconder, é se revelar. Nós lhe damos licença para sentir", disse ela em uma entrevista à revista Star em 2010. "Essa é a coisa mais importante do mundo, porque quando você para de sentir, é quando você está morto."

Depois de "M*A*S*H", Swit apareceu em filmes de TV, em programas de jogos, no palco e em filmes, mas nunca encontrou o mesmo nível de fama. Ela também se dedicou aos direitos dos animais e foi porta-voz da Humane Society of the United States.

Ela se casou com o ator Dennis Holahan, que interpretou um diplomata sueco em um episódio de "M*A*S*H", em 1983. O casal se divorciou em 1995 e não teve filhos.

Embora "M*A*S*H" tenha terminado há décadas, Swit encontrou novas gerações de fãs.

"O programa nunca saiu do ar! Muitas pessoas não se dão conta disso", disse Swit ao Huffington Post em 2018. "Eu a vi na Tailândia, no Egito... É um fenômeno."

(Reportagem adicional de Lisa Richwine em Los Angeles)