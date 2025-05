Viajando o mundo, Ewan McGregor brinca sobre receio de passar pelo Brasil

Ewan McGregor já assumiu muitas formas. Foi de herói em "Star Wars" ao romântico sofredor de "Moulin Rouge", passando pelo jovem tresloucado de "Trainspotting". Mas agora sua proposta é diferente, o ator de 54 anos aparecer como ele mesmo, viajando o mundo pilotando motos e registrando os momentos. Essa é a proposta do documentário "Long Way Home", da Apple TV+.

A jornada de McGregor é feita ao lado do amigo Charley Boorma, 58. Eles percorrem 17 países da Europa em motos clássicas restauradas, partindo da Escócia até a Inglaterra pelo caminho mais longo possível —incluindo passagens pelo Círculo Polar Ártico e estradas deslumbrantes nos Balcãs.

A aventura dos sonhos para muita gente, no entanto, tem um lado ruim. Pelo menos é o que assegurou o ator em entrevista exclusiva para Splash. Segundo ele, a distância da família é o mais difícil, por mais acostumado que esteja.

É interessante isso, porque parte da experiência de ser ator é que você está sempre longe. O Charley foi ator, eu sou ator... Isso faz parte do nosso trabalho: viajamos. Ewan McGregor

Mas na aventura automobilística da dupla, teve espaço para encontro em família. Foram cinco dias de pausa em Helsinque, na Finlândia, que ficava no meio do caminho. "Escolhemos esse lugar porque seria um bom ponto para todos se encontrarem", afirma o ator, que é pai de 3 filhos, sendo o mais novo de apenas três anos, fruto de seu casamento com a atriz Mary Elizabeth Winstead, 40.

Cozinhamos juntos, preparamos um jantar grande e conseguimos nos reconectar com nossas famílias antes de seguir para a segunda parte da viagem — que depois pareceu muito mais longa, porque a gente acabara de ver todo mundo. E foi difícil depois disso. Ewan McGregor

Ainda assim, o ator classifica como "maravilhoso" poder viajar e fazer o que ama. "Tenho muito orgulho de que essas viagens inspirem as pessoas a olharem para o mundo e a viajarem também. Por isso, acredito que vale a pena. E nós ganhamos muito com isso."

30 anos de estrada

O documentário é novo, mas a jornada de MsGregor e Charley Boorma já é antiga. "Fazemos essas expedições documentadas há 20 anos", contou Charley, antes de corrigir com um sorriso: "Na verdade, Ewan e eu pilotamos juntos há quase 30 anos. Já vivemos de tudo que você pode imaginar com motocicletas —e com amigos que se juntam a nós nessa paixão".

Ewan McGregor e Charley Boorma, de Long Way Home, produção da Apple TV+ Imagem: Divulgação/ Apple TV+

O aventureiro destacou o que considera o maior diferencial dessas jornadas. "Nos últimos 20 anos, cruzamos países inteiros por estrada. E essa é a parte fascinante —hoje todo mundo voa direto ao destino, sem viver a viagem em si".

Quando você vai da Dinamarca para a Noruega, depois para Finlândia e Suécia... tudo muda radicalmente, mesmo dentro da Europa. A arquitetura, a cultura, as pessoas —cada lugar tem uma identidade que você só absorve de verdade no chão, quilômetro após quilômetro. Charley Boorma

Charley, que já percorreu mais de 50 países em duas rodas, fez uma revelação poética: "Há algo mágico em como a motocicleta intensifica essa conexão. Você não está em uma caixa de metal —sente os cheiros, o vento, o calor ou frio. É mais real, sabe?".

E o Brasil?

Em um momento descontraído, os dois brincaram sobre a possibilidade de incluir o Brasil no roteiro de futuras temporadas. McGregor, no entanto, admitiu receio: "Talvez eu precise de um disfarce!", riu, lembrando um episódio em que foi cercado por fãs na Argentina durante outra expedição.

Com 10 episódios, "Long Way Home" conta com novos episódios às sextas-feiras. As temporadas anteriores da franquia "Long Way" estão disponíveis no Apple TV+.