Ex-É o Tchan vive há 9 anos no Canadá e fez figuração em séries de sucesso

Edson Cardoso, 52, o Jacaré da extinta banda É o Tchan, falou sobre a vida no Canadá, onde mora desde 2016 com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos.

O que aconteceu

O ator e ex-bailarino decidiu deixar o Brasil após deixar a Globo, onde atuava nos humorísticos "A Turma do Didi" (1998-2010) e "Aventuras do Didi" (2010-2013). "Eu já não estava mais no Tchan, estava só na 'Turma do Didi', e minha esposa falou: 'A gente precisa de um plano B', porque essa coisa de todo ano renovar contrato, se eu vou ficar empregado ou não...", recordou ele, em entrevista ao canal Two Canadá (YouTube).

Jacaré e Gabriela, então, escolheram o Canadá para recomeçar a vida — praticamente do zero. "Vim para cá sem falar muito inglês. Quando cheguei, eu falei: 'Esquece, não sou mais o Jacaré, o famoso'. Eu não tenho vergonha de trabalhar. Vou limpando, capinando, dirigindo, construindo, atendendo."

Um dos primeiros trabalhos do ex-É o Tchan por lá foi como figurante de filmes e seriados. "Passei dois anos fazendo figuração em filmes e séries, como 'The Good Doctor', 'The Flash', 'Superwoman', 'Tomorrow'. Fiz várias séries como figuração."

Hoje, ele trabalha em uma agência de imigração e não pensa em retornar ao Brasil. "Amo o Brasil, amo o meu Salvador. Mas minha vida está aqui. Eu já construí tudo aqui. Meus filhos são cariocas, nasceram no Rio, mas se dizem canadenses. Aqui foi o meu recomeço. [Existe] qualidade de vida. Você trabalha e consegue viver. O poder de compra daqui, e a segurança, que vem em primeiro lugar."