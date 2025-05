Ex-affair de Neymar recusou reality por ser proibida de falar dele: 'Multa'

Fernanda Campos, 27, disse que convite para participar de reality show em Portugal por ser proibida de falar sobre o jogador Neymar Jr.

O que aconteceu

A ex-Fazenda recusou convite para novo reality show em Portugal. A direção foi bem específica: ela não poderia mencionar o nome do jogador Neymar Jr., seu ex-namorado, em nenhuma circunstância durante o programa.

No contrato, havia uma multa de R$ 2 milhões para o descumprimento da inusitada regra. Por causa disso, ela desistiu na última hora.

Fernanda conta que a proposta chegou por meio de uma produtora parceira interessada em ter uma brasileira polêmica e com forte engajamento nas redes sociais. A conversa inicial fluiu e a surpresa só apareceu na minuta do contrato. "Era uma oportunidade legal, o projeto é divertido e o cachê estava ótimo. Melhor que a proposta da Fazenda no ano passado. Mas quando falaram dessa cláusula fiquei incomodada. Achei desnecessário, parece até que contei mentira até hoje, ou que querem proteger o menino", diz.

Ela explica que entende os cuidados da produção com a imagem do programa e de seus parceiros comerciais, mas acredita que esse tipo de exigência acaba tentando apagar parte da sua história. "Eu não vivo falando sobre isso, mas é um fato que aconteceu e que teve impacto na minha vida. Não vou fingir que não existiu. Ele mesmo reconheceu, sabe que tudo que contei é verdade", falou.

Fernanda, que hoje produz conteúdo adulto, ficou conhecida após ter seu nome envolvido em uma polêmica com Neymar, e mais tarde participou de A Fazenda, onde ganhou ainda mais projeção. "Já fui muito rotulada como 'ex do Neymar', e amante, mas isso não me define, nem me incomoda. Tenho meu trabalho, faturo mais de R$ 300 mil por mês com conteúdo +18, tenho minha história e meus projetos. Senti que deveria entrar no reality porque não consegui mostrar tudo na Fazenda. Sabe quando falta algo? É isso. Seria a oportunidade perfeita, mas censurada não dá", afirmou.

Apesar de ter recusado o convite para o reality português, Fernanda afirma que ficou lisonjeada com o interesse da emissora. "Eu quero estar em espaços onde eu possa ser quem eu sou. Se for pra participar de um reality, que seja sendo eu por inteiro. Com intrigas, brigas, acusações e tudo mais", declarou.