Tchau, secadora! Veja método holandês para secar roupas mais rápido no frio

Uma técnica para secar roupas conhecida como "método holandês" tem ganhado atenção nas redes sociais. Popular em países europeus de clima úmido, como a Holanda, o método promete ajudar quem não tem secadora elétrica em casa.

Como funciona

Prática consiste em posicionar um recipiente com água quente, como um balde ou uma bacia, próximo ao varal. A ideia é aproveitar o vapor para acelerar a evaporação da água nas roupas. No entanto, é essencial que o ambiente esteja bem ventilado. Sem a renovação do ar, o vapor se acumula, aumentando a umidade e atrasando a secagem.

Para potencializar os resultados, vale investir em uma centrifugação extra na máquina ou torcer bem as peças antes de pendurá-las. Manter um bom espaçamento entre as roupas também faz diferença: melhora a circulação de ar e favorece a secagem.

Outro recurso útil é o ventilador. Ele aumenta a movimentação do ar e contribui para dissipar a umidade do ambiente.

Uma única bolsa de água quente não gera calor suficiente para alterar significativamente a umidade e a temperatura ao redor de todas as peças no varal. Usar um ventilador junto com a bolsa quente aumenta a eficiência do calor gerado, visto que ajuda a dispersar o ar úmido e renovar o ar ao redor das roupas. Ainda assim, em média, esses métodos podem reduzir o tempo de secagem em 10% a 30% em ambientes frios e úmidos, onde a secagem natural seria muito lenta. Porém, isso depende de diversas variáveis, incluindo o tipo de roupa João Pedro Fidelis Lucio, responsável técnico da rede de limpeza Maria Brasileira, à Casa Vogue

Regiões frias se favorecem da técnica. No Sul e Sudeste brasileiro, onde o ar costuma ficar mais seco durante o inverno, os resultados podem ser bem satisfatórios.

Técnica com garrafa PET e areia de gato

Além do método holandês, outra técnica tem ganhado força nas redes sociais. Um vídeo publicado por uma usuária do TikTok viralizou ao apresentar uma solução alternativa para acelerar a secagem de roupas em ambientes fechados.

A proposta utiliza itens simples: uma garrafa PET, um pano e areia de sílica - a mesma usada em caixas de areia para gatos. O processo consiste em cortar a garrafa ao meio, forrar o fundo da parte inferior com um pano ou toalha e preencher a parte superior com a areia.

Depois de montada, a garrafa deve ser posicionada próxima às roupas no varal. A combinação funciona como um agente absorvente, ajudando a reduzir a umidade do ar e favorecendo uma secagem mais rápida das peças.