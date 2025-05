Do samba à moda de viola: Sala São Paulo abre portas para ritmos populares

Uma das melhores salas de concertos do mundo está em São Paulo e, até 29 de novembro, aberta para o samba, a moda de viola e outros ritmos da música popular brasileira.

A programação Encontros Históricos acontece na Sala São Paulo, lugar ícone da música clássica na capital paulista, desta vez sediará encontros de artistas populares com o grupo instrumental São Paulo Big Band, formado por 20 músicos.

Para o regente dessa super banda, Daniel D'Alcantara, os encontros trazem um saudosismo da época das big bands, que surgiram em 1910, nos Estados Unidos, mas com uma roupagem mais moderna e arranjos de músicos contemporâneos.

O diferencial de uma big band é a sua formação que inclui saxofones, trompetes, trombones e uma seção rítmica composta por piano, baixo, guitarra e bateria.

É a oportunidade do público e dos artistas conhecerem uma formação como essa, ter acesso a esse mundo maravilhoso dos sons que a Big Band proporciona. E também acesso a um lugar que é elitizado, mas trazendo artistas populares conseguimos abranger uma gama de pessoas que não estão acostumadas a vir para cá

Daniel D'Alcantara, regente

Almirzinho Serra e Jorge Aragão durante ensaio para o show de abertura da sexta edição do Encontros Históricos Imagem: @almirserraoficial

Samba e moda de viola

O Encontros Históricos teve início em 26 de abril com uma noite dedicada ao mais brasileiro dos ritmos. O samba foi defendido em toda sua ginga e lírica por Jorge Aragão e Almirzinho Serra.

O TOCA acompanhou os ensaios da dupla, um dia antes da estreia. Almirzinho Serra trouxe um pedacinho do Morro do Salgueiro para a Sala São Paulo e exaltou a importância do ritmo mais popular do Brasil quebrar barreiras.

"Estar aqui é motivo de grande satisfação da comunidade do Salgueiro, minha família inteira e meu saudoso pai", disse. "A gente tá cantando samba, trazendo esse som para a Sala São Paulo. É satisfatório ver aonde o nosso samba tá chegando", completou.

Aos 76 anos, Jorge Aragão não escondeu a ansiedade em tocar seus hits como "Vou Festejar" e "Malandro" no berço da música clássica na capital paulista:

Parece meio lúdico. Parece até que não estou no lugar certo, sabe?

Depois do samba, a moda de viola marcará presença neste sábado (31) com apresentação de Gabriel Sater e Sá & Guarabyra.

"É um templo da música, um local sagrado. É a realização de um sonho de longa data", revelou Gabriel Sater. "Quando unimos sentimentos que vêm de lugares diferentes do país, que traz um pouco do folk brasileiro, sertanejo raiz, e a viola pantaneira é o Brasil em sua riqueza máxima", completou.

Gabriel Sater e Sá & Guarabyra se apresentam neste fim de semana Imagem: Tadeu Bara/Divulgação

As cantoras Zizi e Luiza Possi vão dividir o palco com um repertório repleto de afeto em 30 de agosto. Luiza adiantou que os fãs podem esperar um show entre mãe e filha repleto de emoção.

"Eu já vi alguns shows na Sala São Paulo, inclusive, da minha mãe com o João Bosco e achei lindo. Vai ser um dia para ficar marcado na história", celebrou Luiza.

História antiga

Em outubro é a vez da MPB dar o tom com Vanessa Moreno e Rosa Passos. "A Rosa Passos é uma das minhas maiores inspirações. Tenho a alegria de ser chamada por ela de afilhada musical", revelou Vanessa ao TOCA.

A história de Vanessa com a Sala São Paulo não é de hoje, ela fez parte do Projeto Guri, programa de educação musical do Estado de São Paulo, e foi assim que estreou no aclamado palco. "Jamais poderia imaginar subir nesse palco de novo", ela diz.

"A Sala São Paulo é um lugar muito importante. Eu pisei pela primeira vez nessa casa, quando eu tinha 17 anos, quando eu estudei violino e contrabaixo durante alguns anos e tocava na orquestra. Então, junto com o Projeto Guri, tive a chance de subir no palco dessa sala pela primeira vez", completou Vanessa.

São Paulo Big Band é composta por 20 instrumentistas e traz uma nova roupagem a clássicos da música brasileira Imagem: @salasaopaulo_

No feriado da Proclamação da República (15 de novembro), o samba pedirá passagem mais uma vez com o encontro entre Péricles e Arlindinho. "A Sala São Paulo é uma das melhores salas de concertos do mundo. Imagina a responsabilidade em cantar em um lugar tão significativo para nossa cultura", disse Péricles.

Veremos também, em 2025, as dobradinhas entre Ivan Lins e Gustavo Spínola (21 de junho), João Bosco e Adriana Moreira (20 de setembro).

O encerramento da temporada ficará por conta de Marcelo D2 e Juçara Marçal (29 de novembro). "A música brasileira é tão diversa. A ideia desses encontros eu acho que só potencializa a nossa música", destacou D2.

Desde a primeira edição dos Encontros Históricos, a Sala São Paulo já foi palco de encontros que ficaram na história como: Erasmo Carlos e Roberta Sá, João Donato e Marcos Valle, Daniela Mercury e Maria Gadú, Gilberto Gil e Aldo Brizzi, entre outros.

Todos os concertos serão transmitidos ao vivo às 21h no canal da Sala São Paulo no YouTube (https://www.youtube.com/salasaopaulodigital).

Serviço:

Encontros Históricos

Com Gabriel Sater e Sá e Guarabira (31/05), Ivan Lins e Gustavo Spínola (21/06), Zizi Possi e Luiza Possi (30/08), João Bosco e Adriana Moreira (20/09), Péricles e Arlindinho (15/11) e Marcelo D2 e Juçara Marçal (29/11)

Local: Sala São Paulo

Quanto: a partir de R$ 42Ingressos à venda pelo site https://salasaopaulo.byinti.com/#/ticket