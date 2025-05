Cynthia Nixon detona 'branquitude excessiva' em Sex And The City: 'Odiava'

Cynthia Nixon, 59, que interpreta Miranda Hobbes em "Sex And The City", criticou o "excesso" de personagens brancos na série que se tornou um fenômeno mundial.

O que aconteceu

Nixon, que é uma das estrelas da trama, admite que "odiava" a "branquitude excessiva" do elenco. "Sempre foi muito difícil para mim estar em um programa tão branco. Sempre odiei isso", declarou em entrevista à revista italiana Grazia.

A atriz explicou que a justificativa da produção era devido ao fato de a série ser inspirada na colunista Candace Bushnell. "Quando a gente levantava essa questão, nos diziam: 'este é o mundo da Candace, e o mundo dela é muito branco'".

Ela também admitiu que a forma como a série abordava outros temas de diversidade chegava a ser "constrangedor". "Algumas coisas relacionadas a pessoas trans, à comunidade LGBT+, eram um pouco constrangedoras de se ver".

Cynthia Nixon, filiada ao partido Democrata, é abertamente defensora dos direitos humanos. Ela, que é casada com a ativista Christine Marinoni, é uma das estrelas de "Sex And The City", e retornou no elenco do reboot da série, intitulado "And Just Like That...", novamente no papel de Miranda Hobbes — a trama está atualmente em sua terceira temporada no streaming da Max.