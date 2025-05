Clint Eastwood, aos 95 anos, sobre produção de filmes: faça algo novo ou fique em casa

VIENA (Reuters) - O astro de Hollywood Clint Eastwood pediu aos colegas cineastas que apresentem novas ideias ao se aproximar de seu aniversário de 95 anos neste fim de semana, observando em uma entrevista a um jornal que o mercado cinematográfico está agora repleto de remakes e franquias.

O diretor vencedor do Oscar, Eastwood, disse ao jornal austríaco Kurier que planeja continuar trabalhando, afirmando que ainda está em boa forma física e que espera que ninguém precise se preocupar com ele nesse sentido "por muito tempo ainda".

O filme mais recente de Eastwood, o drama jurídico "Juror#2", foi lançado nos Estados Unidos no ano passado e o jornal disse que ele estava atualmente na fase de pré-produção de outro filme.

Quando perguntado sobre sua opinião a respeito do estado atual da indústria cinematográfica, o astro de filmes como "Três Homens em Conflito" e "Perseguidor Implacável", e diretor de dezenas de filmes, incluindo "Os Imperdoáveis" e "Menina de Ouro", disse: "Tenho saudades dos bons e velhos tempos em que os roteiristas escreviam filmes como 'Casablanca' em pequenos bangalôs no terreno do estúdio. Quando todos tinham uma nova ideia".

"Vivemos em uma era de remakes e franquias. Já filmei sequências três vezes, mas há muito tempo não me interesso por isso. Minha filosofia é: faça algo novo ou fique em casa", acrescentou Eastwood, que completará 95 anos no sábado, de acordo com o texto em alemão da entrevista publicada na sexta-feira.

Perguntado sobre a origem de sua energia, Eastwood disse: "Não há razão para que um homem não possa melhorar com a idade. E hoje tenho muito mais experiência. É claro que há diretores que perdem o jeito a partir de uma certa idade, mas eu não sou um deles".

Eastwood, que fez o thriller da Segunda Guerra Mundial "Desafio das Águias" na Áustria com o ator galês Richard Burton no final da década de 1960, disse ao jornal que o segredo de seu sucesso foi que ele sempre tentou algo novo como diretor e ator.

"Como ator, eu ainda tinha contrato com um estúdio, estava no sistema antigo e, portanto, era obrigado a aprender algo novo a cada ano", disse ele. "E é por isso que trabalharei enquanto ainda puder aprender algo, ou até ficar realmente senil."