Christiane Pelajo revela gafe ao fazer teste para apresentar BBB na Globo

Christiane Pelajo, 54, revelou que chegou a fazer teste para apresentar o Big Brother Brasil ao lado de Pedro Bial, 67, mas cometeu uma gafe ao confundir o nome do reality da Globo com a Casa dos Artistas, do SBT.

O que aconteceu

Pelajo disse que antes de Marisa Orth ser confirmada na apresentação ao lado de Bial, a direção da Globo pediu para que ela e Renata Vasconcellos fizessem testes. A apresentação dupla aconteceu na primeira temporada do reality show, em 2002, e durou pouco tempo. Após a primeira semana, Bial passou a tocar o programa sozinho.

Na época, fui chamada para fazer teste. O Boninho me chamou e chamou a Renata. Fui na sala [da diretora de jornalismo da Globo] e falei: 'Sou jornalista, não vou me sentir à vontade com entretenimento'. Christiane Pelajo, durante participação no podcast Ticaracaticast

Mesmo assim, ela fez teste, mas trocou o nome do programa pelo do da concorrente. "Quando acabou, falei: 'Acho que mandei bem'. Virei para o Bial e perguntei: 'O que você achou?'. Ele falou: 'Você foi ótima, mas falou Casa dos Artistas o tempo todo em vez de Big Brother Brasil".

Na ocasião, ela chegou a conhecer a casa do BBB antes de todo mundo e gravou ao lado de Bial.

Apesar da gafe, Pelajo diz que, se tivesse sido escolhida, teria se saído "melhor" que Marisa Orth. "Hoje em dia até faria [programa de entretenimento]. Na realidade, eu teria me dado melhor que a Marisa Orth fazendo, porque, me desculpe, mas ela saiu no terceiro dia. Errou, normal, fazer ao vivo não é fácil".

Christiane Pelajo já foi um dos principais nomes do jornalismo da Globo, até deixar a emissora em 2022. Marisa Orth, por sua vez, foi escalada para apresentar o BBB 1 ao lado de Bial, mas ficou no posto apenas por uma semana, quando foi tirada da atração.