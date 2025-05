Choro, desabafo e nova acusação: como foi 1° dia de julgamento de Cupertino

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator em 2019, começou na manhã de ontem. O rito foi iniciado às 11h00 com o sorteio dos jurados e, após depoimentos dos réus, da filha de Paulo, Isabela Tibcherani, e da ex-mulher, Vanessa Tibcherani, o júri popular foi pausado às 22h30.

Sentença será definida e anunciada hoje. Sete jurados — quatro homens e três mulheres — se reúnem no fórum criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, para a conclusão do julgamento. A fase dos debates tem início previsto para às 10h.

O que aconteceu

Isabela foi a primeira a depor diante do júri popular. Ela afirmou que o pai sempre foi agressivo, e garantiu ter presenciado agressões à mãe.

Ouvi muitas coisas. Em determinado momento, minha mãe (Vanessa) tentou sair deste relacionamento e se envolver com outra pessoa. Ao descobrir, meu pai fez algo a respeito. Chegou até mim que ele matou esse cara. Isabela Tibcherani

Isabela chorou durante depoimento ao falar do irmão mais novo Tadeu, 19, e lamentou por relembrar caso em novo depoimento. "As pessoas acham que eu falo disso com naturalidade, mas não sabem quantos remédios eu tomo contra a ansiedade e a depressão."

Vanessa também reforçou ter testemunhado comportamento agressivo de Paulo Cupertino. Ela disse ter sofrido sete lesões nas costelas e quatro no nariz durante o relacionamento com o réu.

Ele assassinou três pessoas a sangue frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos? Vanessa Tibcherani

Camila, irmã de Rafael Miguel, e Maria Gorete, tia do ator, também foram ouvidas como testemunhas da acusação. Elas reforçaram que a família não tinha inimigos, nem sofria ameaças antes do crime.

Paulo Cupertino falou sobre o caso oficialmente pela primeira vez. Demonstrando agitação e nervosismo, o réu provocou a representação do Ministério Público afirmando que a ação mantinha problemas processuais, o que teria dificultado sua defesa.

Nunca existiu um crime premeditado da minha parte. Eu não estava armado no dia dos fatos. Basta me mostrar uma imagem para provar. Eu sei que seria capaz de coisas piores para defender a minha família. Meu depoimento não é ensaiado, não preciso de script. Paulo Cupertino

Juiz desabafou no plenário após encerramento do depoimento de Cupertino. "Que bom que você não me viu fazendo xixi", brincou o réu após quase duas horas de interrogatório. Minutos antes, o réu pediu uma pausa para ir ao banheiro.

Nessa altura do campeonato... Só me faltava uma porr* dessas. Antonio Carlos Pontes de Souza

Maria Carvalho, também ex-mulher de Cupertino, afirmou nunca ter presenciado um comportamento agressivo do réu. Eles se relacionaram por aproximadamente 20 anos e tiveram dois filhos.

Nunca me senti ameaçada pelo Paulo. Ouço tantas coisas, e tenho certeza que aumentaram. [...] O que eu via na TV não tinha relação com a pessoa que convivia comigo. Maria Carvalho

Durante a noite, foram ouvidos outros dois réus. Wanderley Antunes e Eduardo Machado foram acusados de colaboração na fuga de Paulo Cupertino — que permaneceu foragido por três anos antes da prisão preventiva, em 2022.

Wanderley e Eduardo afirmam que foram coagidos por Paulo Cupertino. Eles mantinham uma relação de amizade antes do crime. O primeiro foi o responsável por levar Cupertino a uma rodoviária na noite em que Rafael, João e Miriam foram assassinados.