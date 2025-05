Brenda Paixão diz que recusou show de Beyoncé por culto: 'Satanás furioso'

Brenda Paixão, vencedora da 6ª temporada do Power Couple (Record), contou ter passado mal após recusar ir a um show de Beyoncé.

O que aconteceu

A influenciadora relatou a situação ontem, no seu TikTok. "Rapaz, Satanás tá furioso! Eu recusei ir no show da Beyoncé, que tinha ingresso sobrando, pra ir no culto."

Começou a me dar uma dor, uma ansiedade, uma vontade de chorar. Eu estava chorando, coloquei louvor, comecei a orar e a repreender todo mal. Uma pessoa não ficou feliz com a decisão e resolveu me oprimir. Brenda Paixão

Brenda completou. "Vou pro culto sim, tá repreendido."

Ela refletiu. "Discernimento de espírito é isso, você entender quando é algo físico e algo espiritual. Surreal, precisava compartilhar isso com vocês. Meu coração tá acelerado."