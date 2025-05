Atriz tailandesa comemora crescimento de séries LGBTQIAP+: 'Muito feliz'

Com rápida passagem no Brasil, a atriz tailandesa em ascensão Mae Metharkarn reuniu centenas de fãs em um fanmeeting pequeno - e lotado - que celebrou o seu trabalho e o Universo GL, "Girls Love", o amor sáfico.

Evento com atriz tailandesa Mae Methakarn Imagem: Cortesia GL Connect Entertainment

Depois do investimento e sucesso das séries BL - Boys Love -, os GLs vêm conquistando cada vez mais espaço e popularidade. Mae é uma dessas atrizes que viu sua carreira mudar após ter sido escalada para o drama "Reverse 4 You", da Netflix.

A atriz, que tem 26 anos e é formada em jornalismo com foco em cinema, já participava de produções audiovisuais, mas foi seu papel como Jattawa, protagonista de "Reverse" e capaz de controlar o tempo, que ela furou a bolha.

Atriz Mae Methakarn impressionada com a quantidade de fãs no evento de SP Imagem: Cortesia GL Connect Entertainment

Splash conversou com a atriz sobre o drama, o sucesso do gênero e seus passatempos. Confira na íntegra:

A tua personagem é capaz de controlar o tempo em Reverse 4 You e parece um poder excelente, que, se usado incorretamente, pode arruinar muita coisa. O que você faria se pudesse ter esse poder por apenas um dia?

Se eu tivesse o poder de Jattawa, parar e reverter o tempo, pensaria muito bem antes de usá-lo e o usaria apenas para coisas necessárias, já que só posso usá-lo uma vez por dia.

Existe algum outro poder que você gostaria de ter? Qual?

Eu adoraria ter o poder de viajar para qualquer lugar sem condições e sem duração. Isso seria tããão bom.

Ta é uma personagem muito querida pelos fãs, engraçada e de fácil convivência. Como foi interpretá-la?

Como atriz que interpretou Jattawa, eu também a amo e à sua personagem. Só a parte de usar o poder foi difícil, mas, tirando isso, ela é muito direta e forte e ama muito a irmã.

Muitos atores de BL nas entrevistas que fiz falaram sobre como os workshops são essenciais para que eles entendam os personagens e definam a química do casal. Vocês também dão workshops? Se sim, como foi?

Acho que workshops também são cruciais para interpretar um personagem, porque neles podemos atuar ou fingir ser os personagens, além de nos adaptarmos e encontrarmos as melhores maneiras possíveis de ser o personagem.

A popularidade das GLs tem crescido de forma impressionante e é uma representação importante para mulheres sáficas/bissexuais. Qual é a tua impressão sobre essa mudança?

Estou muito feliz por fazer parte desse lindo crescimento de GLs. Sem dúvida, posso dizer que essa comunidade está se expandindo cada vez mais em todos os aspectos, não apenas na indústria do entretenimento. No entanto, como uma das pessoas que trabalham neste setor, vejo que o conteúdo do GL está crescendo enormemente e continuará crescendo continuamente.

Os fãs sempre gostam de saber sobre os bastidores, curiosidades que aconteceram durante as filmagens e alguns fatos interessantes. Você tem algum do Reverse 4 You?

Um dos momentos mais memoráveis ndo Jattawa e Vivi estavam no novo apartamento pela primeira vez. Do nada, todos nós ficamos em silêncio durante as filmagens por quase 10 segundos até que nós dois rimos, assim como toda a equipe de filmagem.

Saindo um pouco do universo GL, o que te motiva quando você não está trabalhando? Qual é o seu hobby?

Assisto a filmes de suspense e pratico arco e flecha como hobby. Acho que isso me ajuda a focar em mim mesma e nos meus objetivos.

Viajar pelo mundo para encontrar fãs no Brasil deve ser uma experiência e tanto. Quais são suas expectativas para o fanmeeting? Você sabe alguma coisa sobre o Brasil?

Antes de vir para o Brasil, aprendi um pouco de português através de lives no TikTok que todos os meus seguidores brasileiros me ensinaram. Para o fanmeeting, não espero nada além de querer que as pessoas que comparecerem se divirtam comigo.