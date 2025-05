Atriz de 'Lost' mostra rosto machucado após sofrer acidente na praia

Evangeline Lilly, 45, apareceu nas redes sociais com o rosto machucado após sofrer acidente na praia.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, a atriz da série "Lost" fez uma postagem nas redes sociais exibindo o rosto ensanguentado. "Desmaiei na praia. E caí de cara numa pedra", explicou ela.

Segundo ela, no hospital, os profissionais da saúde ficaram preocupados com seu lapso de memória. "Os enfermeiros e o médico entraram em ação imediatamente, mais determinados a descobrir a causa do meu desmaio do que a costurar o buraco que a rocha abriu no meu rosto", contou.

Lily explicou que tem esse problema desde a infância. "Eu tenho episódios de ausência e desmaios desde que era menina. Os médicos investigaram epilepsia quando eu era pequena e depois concluíram que era hipoglicemia. Passei a acreditar que esse desligamento é resultado da minha pequena alma chegando ao limite do que sente que consegue suportar nesta vida", concluiu.

A artista recebeu vários comentários carinhosos dos fãs. "Melhoras nesse machucado. Que você fique bem logo", escreveu uma seguidora. "Meu Deus, espero que você esteja bem", desejou outra.