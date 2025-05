7 atores mirins que fizeram muito sucesso e abandonaram a carreira

Ainda crianças, eles fizeram muito sucesso em novelas e programas infantis, mas decidiram, por uma razão ou outra, abandonar a carreira artística. Veja por onde andam esses sete atores mirins e como estão hoje.

Carolina Pavanelli

Carolina Pavanelli, 38, ficou conhecida por interpretar Laleska na novela Sonho Meu (1993), aos seis anos. Após participações em outras produções como "Quem é Você?", "Meu Bem Querer" e "Malhação" (1997), se afastou da atuação.

Ela se formou em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense na década de 2010. Desde então passou a atuar com educação básica e formação de professores, tendo concluído o mestrado em 2022.

Com mais de 11 mil seguidores no Instagram, Pavanelli promove mentoria em educação online. "Eu leio um monte de livros e falo sobre educação", diz a descrição de sua rede social.

Antes e depois da ex-atriz mirim Carolina Pavanelli Imagem: Reprodução/Instagram

Cecília Dassi

Cecília Dassi, 35, estreou na TV em "Por Amor" (1997) como Sandrinha, papel que lhe rendeu grande reconhecimento. Participou de outras novelas como "Suave Veneno", "A Padroeira", "O Beijo do Vampiro", "Alma Gêmea", "Sete Pecados", "Três Irmãs" e "Viver a Vida".

Em 2012, decidiu encerrar sua carreira artística para se dedicar à psicologia. Formou-se em Psicologia em 2013 e, desde então, atua na área, oferecendo atendimentos clínicos e produzindo conteúdo sobre saúde mental em suas redes sociais.

Tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seus conhecimentos. A ex-atriz produz conteúdo sobre diversas pautas referentes à saúde mental

Cecília Dassi foi a Sandrinha de 'Por Amor' Imagem: Reprodução

Davi Lucas

Davi Lucas, 30, ganhou destaque como Terê em "Alma Gêmea" (2005), mas fez muitas outras novelas. Esteve em "Caras & Bocas", "Ti Ti Ti" e "Êta Mundo Bom!".

Em 2016, decidiu abandonar a carreira de ator devido ao assédio que enfrentava desde a infância. Formou-se em Psicologia e, atualmente, trabalha como psicólogo, oferecendo atendimentos.

Além disso, produz conteúdo e oferece um curso sobre saúde mental. Davi Lucas divulga seu trabalho no Instagram, onde possui mais de 240 mil seguidores

Antes e depois do ex-ator mirim Davi Lucas Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Redes sociais

Debby Lagranha

Debby Lagranha, 33, foi uma das principais estrelas mirins dos anos 1990 e 2000. Ficou famosa sobretudo com suas participações em A Turma do Didi, Xuxa no Mundo da Imaginação, Malhação e filmes como Xuxa e os Duendes.

Em 2012, deixou a carreira artística para se dedicar à Medicina Veterinária. Formou-se em 2013 e, desde então, atua na área, sendo proprietária de uma clínica veterinária e de uma empresa de suplementos para pets.

Tem 500 mil seguidores no Instagram e se denomina comunicadora também. Em 2019 participou do reality show Power Couple Brasil e em 2020 do Troca de Esposas, ambos exibidos na Record.

Debby Lagranha na infância e, ao lado, com os dois filhos Imagem: Reprodução/Instagram

Eunice Baía

Eunice Baía, 34, ficou conhecida por protagonizar os filmes "Tainá - Uma Aventura na Amazônia" (2001) e "Tainá 2". Indígena do povo Baré, Eunice foi a escolhida entre mais de 3000 crianças para o papel no longa.

Ela também fez o Sítio do Picapau Amarelo (2002) e "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes" (2007). Com o tempo, percebeu que não queria mais ser atriz, principalmente por ser uma criança tímida e não quis fazer aulas de teatro.

Hoje, ela atua como estilista e produtora de figurinos para o Balé da Cidade do Theatro Municipal de São Paulo. Mãe de três filhos, Eunice tem 155 mil seguidores no Instagram e tem sua própria marca de roupas, a OKA.

Eunice Baía, que interpretou Tainá Imagem: Reprodução/Instagram

Felipe Latgé

Felipe Latgé, 30, destacou-se como Otávio em "Da Cor do Pecado" (2004). Antes desse papel, esteve em um episódio do extinto "Você Decide" e nas novelas "Torre de Babel" e "Filhas da Mãe".

Após sua carreira como ator mirim, formou-se em publicidade. Hoje tem mais de 11 mil seguidores no Instagram e, desde 2021, atua como diretor de arte na agência A-LAB Content Lovers.

Antes e depois de Felipe Latgé Imagem: Divulgação

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira, 32, ficou mais conhecido por interpretar Tonico em "Chocolate com Pimenta" (2003). Mas também esteve em outras novelas, como "Vila Madalena", "O Beijo do Vampiro", "América", "A Lua me Disse", "O Profeta", "Cama de Gato", além de "Rebelde".

Após largar a atuação, estudou Arquitetura, mas formou-se em Administração. Desde 2021 mora em Amsterdã, onde trabalha no setor de eventos de uma empresa de tecnologia e também mantém uma empresa de games no Brasil