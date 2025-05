Após 'Volta por Cima', Isadora Cruz retorna à TV como mocinha sonhadora

Isadora Cruz, 27, será a mocinha de "Guerreiros do Sol", próxima novela original Globoplay, após o sucesso de Roxelle em "Volta por Cima".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após viver a animada Roxelle, uma das personagens mais populares de "Volta por Cima", última novela das sete da Globo, Isadora Cruz já tem data marcada para retornar às telinhas. A atriz será Rosa, a protagonista de "Guerreiros do Sol", próxima novela original Globoplay que estreia dia 11 de junho.

A saga gira em torno de Rosa e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que, ao se apaixonarem, acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. A protagonista é filha de Seu Neném (Claudio Jaborandy) e Dona Berenice (Augusta Ferraz), e sempre foi a mais bonita e graciosa da prole.

A mocinha tem uma curiosidade pela vida e vontade de ganhar o mundo que a tornam diferente de outras moças do Sertão, criadas para viver da porta para dentro de casa. Sua personalidade indomável e beleza inquestionável acabam conquistando o Coronel Elói Bandeira (José de Abreu), um viúvo décadas mais velho e poderoso fazendeiro da região de Santa Cruz, no sertão pernambucano.

"Rosa é, antes de tudo, uma menina que não se conforma, uma sonhadora. Ela nasce ali naquele fim de mundo, com a irmã, e cresce ouvindo da mãe que aquela vida na roça - que é a vida que a mãe dela teve, que a avó dela teve, uma coisa ancestral, que já está instalada naquela família - é um ciclo que não tem como ser quebrado. E Otília acredita nisso. Mas Rosa não. Então, desde novinha - 'Guerreiros do Sol' começa quando Rosa tinha 18 anos - ela quer conhecer novos mundos, ela quer expandir os horizontes, conhecer pessoas novas, lugares novos, viver outras coisas, sair daquela realidade em que ela nasceu"

Isadora Cruz

Rosa (Isadora Cruz) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Encantado pela beleza de Rosa, Coronel Elói convida a ela e à irmã, Otília (Alice Carvalho), para um forró em sua fazenda. Depois que o fazendeiro pede permissão também ao pai das moças, elas partem para a festa.

Lá, Rosa conhece Josué e seus irmãos Arduíno (Irandhir Santos) e Crispino (Ítalo Martins), vizinhos mais pobres dos Bandeira, convidados de Idálio (Daniel de Oliveira), filho de Elói. Mesmo ciente do interesse do Coronel por Rosa, Josué tira a moça para dançar.

O que ele não imaginava era que esse arrasta-pé marcaria o destino dos dois para todo sempre e daria início a uma guerra. A atração mútua entre Rosa e Josué é instantânea, visível a todos os presentes e também ao anfitrião. Se sentindo desafiado pela atitude do rapaz, Elói manda seus jagunços, Tatarana (Rafa Sieg) e Marimbondo (Alexandre Paes), expulsarem os Alencar da festa, o que põe fim a uma longa e amistosa convivência entre as duas famílias vizinhas.

Josué (Thomás Aquino), Sabiá (Vitor Sampaio), Milagre (Ítalo Martins) e Arduíno (Irandhir Santos) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

'Guerreiros do Sol' é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Claudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa. Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro homônimo, é consultor de pesquisa e conteúdo. A obra tem direção artística de Rogério Gomes, direção de João Gomes e Thomaz Cividanes, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A novela estreia no dia 11 de junho no Globoplay e no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva). No serviço de streaming, serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras. No canal linear, os capítulos serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado.