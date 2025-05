4 horas de sono, prova esportiva: o 'diário' da brasileira no Miss Mundo

A brasileira Jéssica Pedroso, 25, embarcou rumo à Índia em busca da segunda coroa de Miss Mundo para o Brasil.

O concurso, um dos mais tradicionais e o mais antigo dentre os mundiais — começou um ano antes do Miss Universo, em 1951—, tem longo confinamento, que se configura na realização de etapas qualificatórias que rendem pontos e classificação antecipada das candidatas.

No Brasil, a final do Miss Mundo 2025 será transmitida na manhã de sábado, às 10h, em plataforma paga do concurso (pay-per-view).

Adaptação, amizades e conhecendo a Índia

A Miss Brasil embarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 2 de maio. Ela foi uma das primeiras a desembarcar na Índia. O concurso só começava oficialmente no dia 7.

Além de chegar antes das concorrentes e receber atenção especial — inclusive com cobertura da mídia local —, ela também já está mais adaptada ao fuso horário. Ela está em Telangana, 8h e 30 minutos a mais que o fuso de Brasília.

Jéssica Pedroso nos primeiros dias de Miss Mundo 2025, na Índia Imagem: Ricardo J. Siviero/Miss World

Os primeiros dias se resumiram a ensaios para a cerimônia de abertura, prova de roupas e saris típicos.

Estou aqui com a Colômbia, ela é engraçada (risos). Algumas meninas estão divididas em grupos para ser mais fácil esse press conference com o pessoal aqui da Índia. E foi muito legal, a gente fez uma entrevista, a gente falou sobre o que a gente tá achando de Telangana. Almoçamos, algumas meninas foram conhecer Telangana, outro grupo fez audições da prova de talento. Para [meu grupo] não tinha nada, então descansamos. Jéssica Pedrosa, nos primeiros dias de confinamento

Alimentação, bem-estar e menos 4 kg

Em um dos jantares, Jéssica conta que descobriu o seu novo prato favorito: Appam. "Uma delícia tradicional do sul da Índia feita com massa fermentada de arroz e coco — com bordas douradas e crocantes e um centro macio e fofinho que derrete na boca. Servido com um rico curry de coco, é leve, saboroso e absolutamente inesquecível".

Ela chegou a compartilhar um vídeo com o Chef Nagendra, que preparou o alimento.