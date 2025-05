Zé Felipe faz apelo nas redes: 'Quero pedir pra parar de atacar a Virginia'

Zé Felipe, 27, pediu o fim dos ataques à ex-mulher, Virginia Fonseca, 26, após separação do casal. Eles anunciaram o término no dia 27 de maio, por meio de comunicado nas redes sociais.

O que aconteceu

Ele explicou que a decisão de colocar um ponto final na relação foi tomada em comum acordo. O cantor fez apelo no Instagram.

Quero pedir, mano, do fundo do meu coração mesmo, pra todo mundo parar de atacar a Virgínia, quem tá atacando. Não foi ela que terminou esse casamento. A gente entrou num consenso, foi eu e ela, nós dois juntos, e viu que isso é o melhor (pra não dar briga). Zé Felipe

Filho de Leonardo ressaltou que não existe "competição" por quem está sofrendo mais ou menos com o rompimento. "Eu acho que cada um tem uma forma de sofrer, e sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também. E é isso, véi, então peço só que pare de inventar coisas, sabe, do coração mesmo"

É a vida que segue. A gente tem que ter uma convivência maravilhosa, e graças a Deus a gente tem. O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virgínia, e para ela também.

Emoção em primeiro show após separação

Zé Felipe faz show em Portugal e Virginia curte do palco Imagem: Reprodução/Instagram

Zé Felipe não conteve a emoção durante seu primeiro show após o anúncio da separação de Virgínia Fonseca. A influenciadora, inclusive, curtiu o show do palco, dando força ao ex.

O cantor se apresentou na noite de ontem no Festival Queima das Fitas, em Coimbra, Portugal. Zé Felipe foi às lágrimas ao cantar uma música dedicada à ex-companheira.

Virginia chegou a registrar a emoção do ex-marido. "Zé emocionou", publicou a influenciadora nas redes sociais, mostrando o momento em que o filho de Leonardo cantava o hit "Só Tem Eu", cujo clipe é protagonizado por Virgínia.

Anúncio de separação

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram separação Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe usaram as redes sociais para anunciar o término do casamento após quatro anos. O ex-casal publicou uma foto conjunta em seus perfis na qual a influenciadora aparece sentada no colo do cantor. Na legenda, dizem optar pela "honestidade e não por uma vida de aparências".

Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Eles pediram para que os seguidores não julgassem a decisão, nem criassem histórias sobre a notícia. "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos".