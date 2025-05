Vale Tudo hoje (29): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana. Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais. Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Laís fica sabendo que Cecília foi baleada. Laís anuncia a Cecília que elas irão para o Rio de Janeiro, por segurança. Afonso e Maria de Fátima se encontram.

