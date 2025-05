'Capazes de tudo': Biel e Banks desvendam assassinato em novo suspense

Uma mulher cria o filho da irmã e fica com o ex dela, enquanto a mãe é afastada da criança. Por outro lado, essa irmã quase matou o filho devido à dependência química. Num cenário como esse, qual delas seria a melhor irmã?

"Outra pessoa é uma irmã melhor porque não é uma de nós", resume Jessica Biel, rindo, em entrevista a Splash.

Ao lado de Elizabeth Banks, ela estrela "A Melhor Irmã", novo thriller do Prime Video, que estreia hoje. A série é baseada no livro de mesmo nome da autora Alafair Burke.

Na produção, Chloe (Jessica Biel) e Nicky (Elizabeth Banks) se reúnem após anos afastadas quando Adam (Corey Stoll), marido de Chloe, é assassinado. A pessoa apontada como principal suspeita do crime choca toda a família, e as irmãs tentam desvendar a verdade por trás daquela morte.

Jessica Biel e Elizabeth Banks em "A Irmã Melhor" (Prime Video) Imagem: Jojo Whilden/Prime

O título da produção influencia a escolher uma irmã como a "melhor". Mas, para as atrizes, a série não é sobre isso. "Eu adoro esse tipo de título irônico, porque vamos subvertê-lo ao longo de toda a série", diz Biel. "E acho que está tudo bem. É como se fôssemos multidões e todos nós fôssemos capazes de tudo e qualquer coisa".

Para Banks, ambas as irmãs podem ser vistas como vilãs a depender do ponto de vista. "Eu interpreto uma mãe ruim que perde seu filho e é viciada em drogas e álcool, e Jessica interpreta uma mulher muito ambiciosa que está ascendendo socialmente e tem um alvo nas costas".

Cena de "A Irmã Melhor" (Prime Video) Imagem: Jojo Whilden/Prime

Mas independentemente das questões específicas das personagens, em um cenário extremo, o contexto é similar ao de quase todas as mulheres: patriarcal e violento. "O sistema que cerca essas mulheres, que as coloca em competição umas com as outras, é o sistema contra o qual elas estão lutando, e esse sistema inclui o patriarcado e a violência da qual ambas são vítimas", ressalta a atriz.

Nós [as personagens] tínhamos que nos conectar e ser a âncora uma da outra naquele mundo que quer nos odiar, nos machucar e nos prejudicar, e eu senti que ver a irmandade, a maternidade, o senso compartilhado de lealdade uma com a outra é realmente o que eu quero que as pessoas entendam, que sua família é esse apoio e que todas estão fazendo o melhor que podem. Elizabeth Banks

Biel espera que as mulheres que assistam à série entendam que é bom se abrir e pedir ajuda. "Se você disser sua verdade e pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar, você vai ficar bem. Isso é uma coisa importante, espero que você não faça o que meu personagem faz, que é guardar tudo para si e não pedir ajuda —essa nunca é a resposta".