Atriz transforma água do próprio banho em linha de sabonetes: 'Para homens'

Colaboração para Splash, no Rio

A atriz Sydney Sweeney, 27, conhecida por seus papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", resolveu vender um produto bastante inusitado. Ela está comercializando um sabonete feito com a água do seu próprio banho.

O que aconteceu

Em parceria com uma marca de sabonetes, Sweeney lançou 5.000 frascos limitados. Cada unidade acompanha um certificado de autenticidade, garantindo que a água utilizada na fabricação realmente passou pelo ritual de banho da atriz. A proposta, segundo ela, é transformar um desejo curioso dos fãs em produto real e, claro, rentável.

Quando os fãs começarem a pedir a água do seu banho, ignore. Ou transforme em sabonete. É estranho no melhor sentido. Sydney Sweeney

Ao contrário de outras famosas que simplesmente vendem a água de seus banhos, Sweeney escolheu algo mais criativo. Ela transformou o líquido do banho em um sabonete artesanal com fragrância elaborada.

Na campanha promocional, a atriz adotou um tom bem-humorado e provocativo. "Olá, garotinhos safados! Estão interessados no meu sabonete corporal? Bem, vocês não podem tê-lo, porque ele não é para meninos. É para homens!".