Regis Danese se retrata após cobrar suposta dívida de goleiro do Santos

Regis Danese, 52, manifestou-se a respeito da acusação de que Gabriel Brazão, 24, teria deixado de honrar uma dívida financeira contraída com ele.

O que aconteceu

O cantor gospel começou explicando que ajudou Brazão financeira e logisticamente no início da carreira deste como jogador de futebol. "O cantor arcou com diversas despesas necessárias para evolução da carreira do atleta, tais como passagens aéreas (cuja aquisição nem sempre era feita pela família do jogador), custos de moradia e disponibilização do motorista particular que atendia a sua própria família", explicou a assessoria jurídica do artista, em nota oficial publicada no Instagram.

No entanto, a expectativa de reembolso desses auxílios nunca chegou a ser formalizada entre Danese e Gabriel. "Até em razão da proximidade entre o atleta e o artista, que eram vizinhos no mesmo condomínio, jamais foi formalizado qualquer documento estipulando a obrigação de devolução dos valores investidos, apesar da relevante contribuição na carreira do jogador."

Por isso, não existe, de fato, uma dívida financeira que Brazão esteja obrigado a honrar. "É necessário frisar que o atleta jamais contraiu, por meio da assinatura de documento, obrigação de devolução ou repasse de valores, de maneira que inexiste dívida financeira entre as partes, cujas assessorias jurídicas estiveram em contato e esclareceram os fatos."

A queixa de Danese, na verdade, foi movida por um sentimento pessoal de decepção e ingratidão. "O comentário sobre a eventual dívida e comportamentos correlatos do atleta deu-se porque, no entendimento de Regis, não houve um reconhecimento à altura de sua importância na carreira do jogador, que, principalmente após a sua consolidação como profissional, injustificadamente afastou-se do cantor."

A confusão teve início em um comentário feito pelo músico, cobrando o jogador publicamente. "O Gabriel Brazão é um excelente goleiro. Só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo. Esqueceu, Brazão? Os anos que morou na minha casa? As passagens aéreas que comprei para você? Não é homem para honrar com seus compromissos? Só queremos o que é nosso, nada mais!", escreveu Regis no Instagram, vindo posteriormente a apagar a mensagem, por conta da grande repercussão que alcançou.