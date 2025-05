Princesa italiana sofre acidente de moto e precisa ser reanimada na UTI

A princesa italiana Maria Carolina de Bourbon sofreu um grave acidente de moto e precisou ser reanimada na UTI. Ela fez um relato sobre o ocorrido e falou da importância de usar capacete.

O que aconteceu

A princesa disse que bateu com a cabeça contra a parede no acidente. "Tenho uma sorte imensa de estar viva", disse.

Acabei sendo reanimada na Unidade de Terapia Intensiva. Sobreviver a isso foi nada menos que um milagre. Quero compartilhar minha experiência, pois percebi, agora mais do que nunca, que motocicletas são poderosas e emocionantes, mas também implacáveis. Por favor, pilotem com cuidado. Usem toda a proteção, especialmente um capacete adequado. O meu salvou a minha vida.

Ela agradeceu à equipe do Hospital Princesa Grace, em Mônaco. "Obrigada pelo cuidado especializado durante aqueles dias críticos, e à equipe de emergência e aos socorristas que estavam no local, cujas ações rápidas e decisivas nos primeiros momentos fizeram toda a diferença."

Maria Carolina compartilhou uma série de fotos no hospital. Dias antes, ela participou do Grand Prix, em Mônaco, e do Festival de Cannes.

A princesa é herdeira da casa espanhola de Bourbon. Os Bourbons comandaram o sul da Itália e a Sicília por mais de um século.