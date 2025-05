Após empate, Adriana e Dhomini se tornam novo Casal Power no Power Couple

Ao fim da edição de hoje e do quinto ciclo do Power Couple 2025 (Record), Adriana e Dhomini foram consagrados o novo Casal Power.

O que aconteceu

O novo Casal Power é definido sempre após a eliminação da semana e final do ciclo. Com a saída de Gui e Bia, Rafa e Felipe consagraram o casal.

O Casal Power é aquele que, ao fim do ciclo, tiver mais dinheiro somado no saldo da semana. Dessa vez, Adriana e Dhomini e Victor e Rayanne empataram, ambos os casais com R$ 83.000.

Foi usado, então, o critério de desempate do programa. No Power Couple, a conta conjunta sempre é usada como critério de desempate. Nela, Adriana e Dhomini possuíam saldo maior e venceram.

Como Casal Power, eles irão habitar a suíte Power da casa e definir quem vai dormir em cada quarto.