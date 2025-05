Por que Poze do Rodo foi preso? Entenda investigação da polícia do RJ

MC Poze do Rodo foi preso hoje em uma investigação por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

O que aconteceu

Artista foi detido no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). De acordo com a polícia, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

A operação tem como base o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, após evidências de que os shows realizados pelo artista são financiados pela organização criminosa Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados. Polícia Civil, por meio de nota enviada a Splash

Um desses eventos foi realizado no dia 19 de maio deste ano, na comunidade da Cidade de Deus, com a presença de diversos traficantes armados. Segundo as investigações, o show ocorreu poucas horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, integrante da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em uma operação policial na comunidade.

MC Poze do Rodo é preso por envolvimento com facção criminosa Imagem: Reprodução/Globo

Repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.

A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos.

Splash tenta contato com a defesa do artista.

Polêmicas com a polícia

MC Poze do Rodo ostenta vida de luxo nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo acumula problemas com a polícia. O artista, que atuou no tráfico de drogas quando era adolescente, já foi alvo de operação da Polícia Civil, preso em Mato Grosso e teve bens apreendidos.

Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum. MC, em outubro de 2024, ao Profissão Repórter (Globo)

Cordão de MC Poze do Rodo já foi apreendido pela Polícia Civil Imagem: Reprodução/Instagram

Poze e a esposa, Vivi Noronha, também foram alvos da Operação Rifa Limpa, em novembro de 2024. À época, a Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais que seriam responsáveis por um esquema ilegal de sorteios de rifas pelas redes sociais.

Na residência do casal foram apreendidos carros de luxo e joias, inclusive as correntes de ouro usadas pelo funkeiro. O artista recuperou os bens em abril.

Ele foi preso em 2019, durante um baile funk na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. À época, segundo a polícia, ele foi detido por tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação ao crime, apologia ao crime, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a menores.