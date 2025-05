Paulo Cupertino matou ator a sangue frio, diz ex: 'Me bateu a vida inteira'

Vanessa Tibcherani, 45, afirmou que Paulo Cupertino foi o responsável pela morte de Rafael Miguel e dos pais do ator em 2019. A mãe de Isabela Tibcherani disse ter sido agredida diversas vezes no período em que conviveu com o réu.

Ele assassinou três pessoas a sangue frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?

Vanessa Tibcherani

O que disse Vanessa

Testemunha afirmou que já sofreu sete lesões nas costelas e quatro no nariz em decorrência de agressões de Paulo Cupertino. "Ele sempre foi explosivo. Não consigo mensurar quantas vezes ele me bateu."

Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o ex em 2004. "Voltei atrás após sofrer ameaças. Ele dizia que faria coisas contra a minha família. A minha mãe foi ameaçada diretamente."

Ela destaca ter sofrido ameaças quando tentou se separar de Paulo Cupertino. "Sempre foi misógino. Não tinha nenhuma relação e nem afeto com a filha (Isabela). Nunca deu um abraço, e nem fez gestos de carinho."

Em depoimento realizado pela manhã, Isabela, filha de Vanessa, afirmou que Cupertino teria matado um homem que se envolveu com a mãe. Vanessa não comentou sobre o tema durante o júri.

Oito testemunhas serão ouvidas hoje ao longo do julgamento. Paulo Cupertino e outros dois réus, acusados de acobertarem a fulga do acusado de homicídio triplamente qualificado, também serão ouvidos pela Justiça. A previsão é de que a sentença seja anunciada amanhã.