Paralamas do Sucesso fazem 'super show' em SP; assinante UOL tem desconto

Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de carreira em turnê pelo Brasil. O primeiro deles já é no próximo sábado (31), no Allianz Parque, em São Paulo. Assinante UOL tem 40% de desconto no show.

O que aconteceu

Grupo faz série de grandes shows em turnê. O primeiro deles em um estádio, neste sábado (31), no Allianz Parque, em São Paulo. Depois tem Rio de Janeiro (07/06), Porto Alegre (28/07) e Belo Horizonte (30/08).

Agenda de apresentação de contemplação das quatro décadas de carreira prova que banda está longe do fim: "Definitivamente, sim. A nossa trajetória foi também construída nesse sentido de começar pra 10 pessoas, depois pra 15, consequentemente 20 na outra", diz Herbert Vianna em entrevista ao TOCA.

Perfil da banda faz contagem regressiva para o "super show" e pede para fãs marcarem presença "neste momento histórico".

Marcelinho da Lua faz esquenta como DJ. O show de abertura será de Dado Villa-Lobos e André Frateschi.

Paralamas no Allianz Parque

Quando: sábado, 31 de maio, às 21h

Onde: Allianz Parque (São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 112,50 a meia na pista.

Ingressos: à venda pelo site da Eventim.