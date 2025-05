Oscar Magrini diz que não tem como ficar excitado ao gravar cenas de sexo

Oscar Magrini, 63, revelou que não tem como ficar excitado durante gravações de sexo em novelas devido à quantidade de pessoas no estúdio, mas também pelo respeito com a colega de cena.

O que aconteceu

Magrini abordou o assunto ao ser questionado "como faz para se segurar" nas gravações das cenas de sexo. Durante participação no podcast Ticaracaticast, ele afirmou que o ambiente impede qualquer excitação. "Para fazer uma cena [íntima] são 25, 30 pessoas [no estúdio] esperando para acabar, depois troca, vai para outra cena... Então o cara [não tem como] ficar com tesão, ter ereção... E tem o respeito com a colega [de cena]", declarou.

O ator, porém, destacou que se o público fica excitado ao assistir a cena, isso significa que ela foi bem feita. "Se a pessoa que está em casa falar: 'caralho, que tesão, que gostoso, eles devem estar se pegando fora das câmeras', que bom que consegui passar isso".

Além das cenas de sexo, Oscar Magrini também falou sobre o beijo técnico e demonstrou não acreditar muito na técnica. "E esse negócio de beijo técnico... A minha explicação para beijo técnico é o beijo na frente dos técnicos", falou, sem maiores detalhes.

Oscar Magrini já foi um dos principais galãs da TV brasileira. Ele acumula personagens de sucesso em novelas da Globo, como "Deus nos Acuda" (1992), "Mulheres de Areia" (1993), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "Cabocla" (2004), "Sinhá Moça" (2006) e, entre outros, "A Regra do Jogo" (2015).