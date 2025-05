MC Poze do Rodo chamou prisão de 'trauma' em 2024: 'Meu maior medo'

Colaboração para Splash, no Rio

MC Poze do Rodo, preso hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, já havia revelado no ano passado que ser preso era o seu maior trauma.

O que aconteceu

Na época, o rapper comentou que jamais gostaria de voltar a estar atrás das grades. "Meu maior medo, trauma, pavor é ser preso", declarou MC Poze do Rodo nas redes sociais, após ter sido absolvido, em 2024, de uma acusação feita em 2020 que o ligava ao tráfico de drogas.

Poze também relembrou os dias em que esteve preso em 2019, destacando o impacto emocional da experiência. "Fiquei lá 7 dias longe da Júlia, recém-nascida, e fiquei maluco, quase não aguentei. Eu não me vejo nunca mais naquele lugar, eu não me vejo nunca longe da minha família sagrada", desabafou o cantor.

A prisão de MC Poze

O artista foi preso no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O rapper é investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV). .

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.