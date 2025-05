MC Daniel critica prisão de Poze: 'Parece que foi ele que roubou o INSS'

MC Daniel utilizou suas redes sociais para expressar apoio ao amigo MC Poze do Rodo, que foi preso hoje pela Polícia Civil no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Em um story, MC Daniel compartilhou um print da última conversa que teve com Poze. Junto a imagem, ele criticou a prisão do rapper. "Nada vai apagar o brilho dele. Parece que foi ele que roubou o INSS. Se tivessem metade da disposição pra prender quem realmente faz coisa errada, o brasil era país de primeiro mundo", escreveu.

As novelas que relatam o crime não são apologia? As séries não são apologia? O problema do Brasil é o Poze? Quem fornece as armas é ele? Quem deixa a droga vir de fora do país é ele?

MC Daniel

A prisão de MC Poze

O artista foi preso no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O rapper é investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV). .

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.