MC Daniel defende mãe de acusações de golpe e ataca ex-sócia dela: 'Mentiu'

MC Daniel, 26, defendeu sua mãe, Daniela Amorim, das acusações de aplicar um golpe na ex-sócia, Talita Busnello.

O que aconteceu

O funkeiro acusou a empresária de mentir sobre Daniela e de agir com oportunismo. "Não foi isso que aconteceu. Ela mentiu e está sendo oportunista. Fez o vídeo e não especificou nada nele. Não tomou golpe nenhum, muito pelo contrário", disparou ele, ao comentar um post no Instagram sobre o assunto.

Segundo Daniel, sua mãe desistiu de unir sua marca de semijoias à de Talita ao perceber os riscos dessa sociedade. "Ela não declara imposto de renda, não possuía CNPJ, está com o nome negativado, não fazia balancete mensal da própria loja e, ainda assim, queria um investimento de R$ 90 mil. O advogado recomendou que não era seguro iniciar a sociedade. Ela foi informada disso pessoalmente, em casa."

Talita, por sua vez, rebateu as afirmações do cantor, alegando que Daniela sempre soube das condições em que o negócio seria feito. "Sim, eu era uma empreendedora informal, como milhares de mulheres no Brasil que sustentam suas famílias com honestidade. Sua mãe sempre soube disso. E mesmo assim, me procurou, me escolheu, elogiou meu trabalho publicamente", afirmou ela, no mesmo espaço.

Ela declarou ainda que o projeto só teve o custo tão alto para atender as exigências da própria mãe de Daniel. "O investimento só chegou a esse valor porque sua mãe recusou o ponto físico que eu já tinha montado e funcionando, o que reduziria drasticamente os custos. Tenho prints de tudo isso. O projeto cresceu porque ela quis algo 'à altura da imagem dela', como ela mesma disse."

Imagem: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Segundo Talita Busnello, a proposta de unir sua marca de semijoias, Amulleto, à de Daniela, chamada D'Amorim, partiu da ex-sócia. As duas grifes se fundiriam em uma terceira, que já havia sido batizada de Amoriah. "O objetivo era uma união, para que nos tornássemos referência em semijoias na região. Como todos acompanharam nos vídeos publicados, a ideia da fusão partiu dela", apontou ela, em vídeo publicado recentemente no Instagram.

Talita alega, entretanto, que Amorim desistiu da parceria depois que ela já havia se desfeito dos bens de sua loja. "Por acreditar nisso, abri mão de todo o meu estoque, do meu mobiliário, dos meus clientes, do meu ponto comercial. Há mais de três meses, eu trabalhava num sonho que acabou virando um verdadeiro pesadelo. Faz seis dias que estou à base de medicação. Me vi sem nada. Me desfiz de tudo o que tinha, me dediquei exclusivamente à Amoriah. Hoje estou destruída, sem chão, sem saber como vou juntar os cacos para recomeçar."

Busnello alega que a mãe de MC Daniel fez isso intencionalmente para deixar de tê-la como concorrente. "Nossa fusão foi baseada em palavra, boa-fé, família. Ela foi construída antes mesmo de ser formalizada no papel. O que eu jamais imaginava é que uma pessoa que faz café da manhã bíblico, que prega a Palavra [de Deus], que fala de família, filhos e que deseja ser referência no empreendedorismo feminino, fosse agir de forma tão sorrateira para me tirar do mercado. Ela mexeu com os meus sonhos, com os meus sentimentos. Usou minha dedicação, minha energia, a verdade do meu trabalho e, no final, sua atitude foi fria, ardilosa."