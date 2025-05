MC Poze do Rodo: chamado de 'pitbull do funk', cantor acumula 'proibidões'

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 26, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na manhã de hoje por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas. O cantor, que acumula polêmicas, é um dos maiores expoentes do funk do Rio de Janeiro.

Quem é o "pitbull do funk"?

O funkeiro cresceu na Comunidade do Rodo, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O nome artístico é em homenagem à comunidade de origem.

A carreira musical foi um caminho para abandonar o tráfico de drogas, segundo ele em entrevista ao Profissão Repórter. "Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum."

Poze ganhou notoriedade em 2019 com a música "To Voando Alto". A parceria com DJ Gabriel do Borel, que acumula mais de 100 milhões de views no YouTube, é responsável por popularizar um de seus apelidos: "O pitbull do funk".

Desde então, o MC lançou sucessos como "A cara do crime", "Me sinto abençoado", "Essência de cria" e "Diz aí qual é o plano?". Os "funks proibidões" causam polêmicas pelas letras que abordam o tráfico de drogas. Poze disse que as composições são "reflexo da vida que vivia".

Respeita o CV, que só tem bandido brabo, só menor de guerra Poze na música "Fala que a tropa é Comando Vermelho"

Ele já foi preso em 2019 durante show em Sorriso, no Mato Grosso, por apologia ao crime.

O cantor, que ostenta vida de luxo, mora em mansão na Zona Oeste do Rio. A casa fica localizada em condomínio de alto nível no Recreio dos Bandeirantes, onde foi preso nessa manhã.

Ele mora com a esposa, Vivi Noronha, mãe de três dos seus cinco filhos. A influenciadora é mãe de Júlia, 6, Miguel, 4, e Laura, de 2. O casal tem relação de idas e vindas. A primeira filha nasceu quando ela ainda tinha 15 anos e Poze, 20.

As outras filhas são Jade, 1, fruto da relação com Isabelly Pereira, e Manu, 1, do envolvimento com Myllena Rocha. Isabelly já desabafou nas redes sociais que o cantor é um pai ausente. Na época, o MC se defendeu: "Tem que ficar provando que eu sou um bom pai para quem? Eu sou um ótimo pai, eu tenho absoluta certeza".

MC Poze do Rodo com 4 dos 5 filhos no casamento com Vivi Noronha Imagem: Reprodução/Instagram

Ele teve cordão de ouro avaliado em R$ 650 mil apreendido no ano passado. A Polícia Civil recolheu bens do artista durante a Operação Rifa Limpa. "Solta os ouros do papai! Saudade dos meus bebês", declarou ele no Instagram.