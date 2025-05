Lembra dela? Ícone dos anos 1990 comemora 27 anos casada com empresário

Cindy Crawford, 59, publicou fotos de antes e depois para comemorar os 27 anos de casamento com empresário.

O que aconteceu

A modelo está há 27 anos casada com o empresário Rande Gerber. "Feliz aniversário! 27 anos com esse homem incrível! Me sinto abençoada por ter você ao meu lado em todos os altos e baixos que a vida traz. Sou grata pela sua força e proteção por mim. Espero que estejamos apenas começando! Te amo", escreveu ela no Instagram.

Na publicação, Cindy postou duas fotos: uma dos dias atuais e outra do início do relacionamento. O casal tem dois filhos, os modelos Presley Gerber e Kaia Gerber.

Cindy foi uma das modelos mais icônicas dos anos 1990. Ela também trabalhou como atriz, mas seu último filme foi "O Amor Na Palma da Mão", em 2000.