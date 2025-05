'Horizon': como são os filmes da saga que gerou processo a Kevin Costner

Kevin Costner, 70, está sendo processado pela principal dublê da atriz Ella Hunt, 27, no filme "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2". Devyn LaBella questiona a direção dele a uma cena de estupro do filme.

Sobre o que é

O longa é um faroeste dirigido e protagonizado por Kevin Costner, conhecido por "O Guarda-Costas". "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2" faz parte de uma saga imaginada por Costner para ter um total de 12 horas. A primeira parte foi lançada nos cinemas no ano passado e está disponível na HBO Max.

"Horizon: Uma Saga Americana: Parte 1" apresenta a história do Velho Oeste americano antes, durante e depois da Guerra Civil americana, nos anos 1860. O oeste dois EUA foi transformado devido ao conflito que resultou na expansão e colonização do Velho Oeste. Um momento repleto de intrigas e dificuldades.

"Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2" deve continuar a história do primeiro filme, ainda na época da Guerra Civil americana. Kevin Costner tem outros títulos de sucesso sobre faroeste em sua carreira, como "Dança com Lobos" e a série "Yellowstone".

'Horizon: Uma Saga Americana' é dirigido e protagonizado por Kevin Costner Imagem: Divulgação

Quando o filme estreia

Planejada para estrear logo após o primeiro filme, a sequência teve seu lançamento adiado devido ao fraco desempenho da produção original. Ela chegou a ser exibida no Festival de Veneza de 2024, mas até hoje não houve atualização.

O primeiro longa arrecadou US$ 38,7 milhões (cerca de R$ 216 milhões). Enquanto isso, os custos de produção chegaram a US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 mi), ou seja, um grande fracasso de bilheteria. Por esse motivo, a sequência foi adiada.

A repercussão também não foi muito positiva. No Rotten Tomatoes —agregador online de críticas— "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2" tem somente 51% de aprovação dos críticos.

O plano inicial de Kevin Costner era uma ambiciosa saga cinematográfica com quatro filmes. As duas primeiras já foram finalizadas, enquanto as outras duas aguardam recursos para entrarem em produção. O ator e diretor já investiu impressionantes US$ 39 milhões (cerca de R$ 222 milhões) de seu patrimônio pessoal no projeto e, agora, busca parceiros financeiros para viabilizar a conclusão deste megaprojeto.

O processo

Devyn LaBella afirma, em seu processo, que Kevin Costner, enquanto diretor, improvisou uma cena violenta na qual a personagem de Hunt seria estuprado. Ela era a dublê principal de Ella Hunt, que interpreta Juliette, na franquia "Horizon".

Segundo a ação judicial, Hunt se recusou a fazer a cena. LaBella, então, foi chamada como substituta sem aviso prévio, preparo ou consentimento —e sem a presença do coordenador de cenas íntimas, profissional essencial em cenas sensíveis.

A denúncia descreve que um ator foi orientado por Costner a subir em LaBella, imobilizá-la e levantar violentamente sua saia durante a filmagem. Ela também destaca que toda cena foi gravada em um set não fechado para proteger a privacidade dos envolvidos.

"Naquele dia, fiquei exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo", afirmou LaBella em nota. "O que aconteceu comigo destruiu minha confiança e mudou para sempre minha forma de atuar neste meio."

A dublê, que já trabalhou em "Barbie" e "Yellowjackets", está processando o astro por um valor não revelado e solicitou um julgamento com júri, segundo o site Business Insider. Apesar disso, não foi revelado por qual crime ela acusa ele.

Denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos. Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.