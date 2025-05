Homem terrível surge em 'Garota do Momento' para depor contra Clarice

No capítulo de sexta-feira (30), da novela "Garota do Momento" (Globo), o delegado dispensa Geraldo. Raimundo anuncia um concurso de contos, e Beto tem uma ideia. Edu e Celeste sofrem com o casamento em crise.

Juliano pede que o gerente de seu banco deponha contra Clarice. Maristela e Basílio fazem um novo acordo.

Beto sugere que Celeste participe do concurso de contos promovido pelo cliente de Raimundo. Clarice é intimada a ir à delegacia. Jacira sente o cheiro de Alfredo em Mirtes.

Vera ouve quando Ulisses fala com Sebastião sobre sua possível doença. Clarice é presa por falsidade ideológica.